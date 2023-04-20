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Партнеры NVIDIA наконец-то снизили цены на видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080
К сожалению, эти скидки пока ещё временные.
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-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
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Ни для кого не секрет, что геймеры недовольны ценами Nvidia на видеокарты RTX 40-й серии. В эпоху Ampere было практически невозможно найти видеокарту по рекомендованной производителем розничной цене из-за повального майнинга и пандемии COVID-19, и Nvidia решила, что клиенты смирились с этим и будут покупать видеокарты по завышенным в 2-3 раза ценникам. Однако с Ada Lovelace дело обстоит иначе, поскольку все ее видеокарты 40-й серии доступны в больших количествах и люди не спешат расставаться со своими деньгами. Ведь для большинства геймеров такие цены оказались слишком высокими. К счастью, партнеры Nvidia осознали реальность и снизили цены на лучшие видеокарты в своем стеке, по крайней мере, на некоторое время.

Впервые с момента выхода RTX 4080 и RTX 4090 в зарубежных магазинах начали появляться скидки. Некоторые партнеры снизили цену всего на 20 долларов, кто-то сбросил до 50 долларов и выше, а другие вообще не проявили такой "невиданной" щедрости. Wccftech отмечает, что PNY RTX 4090 некоторое время продавался на Newegg по цене 1549 долларов, но запасы быстро истощились. Сейчас видеокарта продается по рекомендованной производителем розничной цене 1599 долларов. Неизвестно, как долго длилась распродажа, но RTX 4090 впервые опустилась ниже рекомендованной производителем розничной цены, так что это может произойти снова.

Gigabyte RTX 4080 впервые продается со скидкой 100 долларов.

Однако с RTX 4080 совсем другая ситуация, она была всегда в наличии с момента ее выхода. Возможно, это наглядный пример худшего соотношения цены и производительности из предлагаемых карт 40-й серии, поскольку при запуске она стоила на 500 долларов выше, чем RTX 3080. На нее начали снижать цены, которые вы можете увидеть сейчас в разных магазинах, включая Amazon, Newegg и Best Buy. Хотя снижение цен варьируется, это также первый раз, когда эта видеокарта доступна по цене ниже рекомендованной розничной цены. Эта видеокарта продавалась так плохо, что еще в декабре эксперты думали, что цена на нее будет снижена, но этого так и не произошло. Теперь, похоже, жадные ритейлеры начали осознавать всю сложившуюся ситуацию, потому что геймеры не идут в магазины за такими дорогими видеокартами.

RTX 4070 по-прежнему легко купить по рекомендованной розничной цене через неделю после выхода.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Теперь выбор стал больше и нам доступны RTX 4070 Ti и RTX 4070. Обе видеокарты по-прежнему легко доступны в розничной продаже, и RTX 4070, похоже, также имеется в изобилии, несмотря на то, что на данный момент это самая доступная видеокарта 40-й серии. Ходили слухи, что Nvidia может начать предлагать своим партнерам скидку в размере 50 долларов за каждую купленную RTX 4070. Тем не менее, партнеры не обязаны делать такую скидку клиентам, поскольку, по данным Igor 's Lab, маржа прибыли по видеокартам за 500 долларов и так невелика.

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#nvidia #видеокарта #rtx 3080 #geforce rtx 4090 #geforce rtx 4080
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