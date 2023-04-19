В целом же с 2016 года доллар потерял 11% своей доли на международном валютном рынке.

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Доллар США пока ещё считается главной валютой мира, но за последний год его позиции сильно ослабели. Западные эксперты признают, что американская валюта быстро теряет свою значимость в мире из-за разных факторов.

Один из таких факторов - это санкционная политика США, которая вызывает недовольство и противодействие со стороны других стран. Например, после начала украинского конфликта и введения антироссийских санкций роль доллара как «тихой гавани» для мировых инвестиций несколько пошатнулась, и многие страны начали искать другие объекты для вложения капиталов. Кроме того, во многих странах появились опасения, что американцы будут использовать свой доллар для экономического и политического давления, как это они делали уже много раз.

Другой фактор - это появление новых возможностей в сфере экономики, связанных с развитием цифровых технологий и криптовалют. Заслуженный экономист РФ Сергей Калашников отметил, что Бреттон-Вудская система терпит крах, потому что меняется характер экономики, переход от вещественной к информационной. По его словам, даже Федеральная резервная система США готовится к переходу на крипту. Криптовалюта изменит всю систему финансовых отношений и сделает доллар менее востребованным.

Стоит учесть, что за последние 2 десятилетия доля доллара США в мировых резервах сократилась в 10 раз. С 2016 года американская валюта потеряла 11% своего участия на международном валютном рынке. Это особенно сказалось на странах, чьи резервы в основном состоят из долларов. В большей степени это касается развивающихся стран и стран со слабой экономикой. Поэтому некоторые страны приняли меры по отказу от доллара, а Индия и Китай стремятся повысить статус своих валют в международных сделках.

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Сейчас доля доллара США составляет 58% от всего объема мировых финансовых резервов. В 2001 году этот показатель был 73%.



Какие альтернативы доллару существуют на сегодняшний день? В мире всего 18 свободно конвертируемых валют, но не все из них могут претендовать на роль мировой резервной валюты. Одна из таких валют - это евро, которое занимает второе место после доллара по объему мировых резервов. Однако евро также сталкивается с проблемами, связанными с долговым кризисом в еврозоне и низкими темпами экономического роста.



Другая возможная альтернатива - это китайский юань, который активно продвигается Пекином на международном уровне. Китай является крупнейшей торговой державой и второй экономикой мира, что придает его валюте большой потенциал. Кроме того, юань уже включен в корзину специальных прав заимствования Международного валютного фонда. Однако юань также имеет свои недостатки, такие как недостаточная ликвидность, ограничения на свободный обмен и высокая зависимость от политических решений китайских властей.



Еще одной альтернативой доллару может стать золото, которое традиционно считается безопасным убежищем для инвесторов в периоды нестабильности и кризисов. Золото имеет универсальную ценность и не подвержено инфляции или девальвации. Однако золото также имеет свои слабые стороны, такие как высокая волатильность цены, низкая доходность и сложность хранения и транспортировки.



Таким образом, можно сказать, что доллар США пока еще сохраняет свое господство в мировой экономике, но его позиции ослабевают под влиянием разных факторов. Западные эксперты признают, что американская валюта быстро теряет свою значимость в мире и сталкивается с конкуренцией со стороны других валют и активов. В будущем возможны различные сценарии развития ситуации, от полного краха доллара до его сохранения в качестве одной из нескольких резервных валют.