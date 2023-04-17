AMD отказалась от синей цветовой схемы для своих продуктов Pro, поэтому новые видеокарты имеют очень сдержанную черно-серебристую эстетику

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AMD представила профессиональные версии своих ранее выпущенных видеокарт RDNA 3. К линейке присоединились Radeon Pro W7900 и W7800, готовые выполнять реальную работу вместо того, чтобы бездельничать с играми, как их братья и сестры. Клиентам доступны флагманская и урезанная версии. Основные характеристики включают архитектуру RDNA 3, а также 48 ГБ и 32 ГБ памяти GDDR6.

Моделью топового уровня является Radeon Pro W7900 и как и ожидалось, это профессиональная версия Radeon RX 7900 XTX. Она имеет те же 96 вычислительных блоков (CU), 6144 потоковых процессора (SP) и 61 TFLOPS вычислительной производительности с одинарной точностью. Она имеет 384-битную шину памяти, но объем памяти увеличен до 48 ГБ. Обе видеокарты используют одинаковую кэш-память Infinity Cache объемом 96 МБ. Несмотря на сходство с 7900 XTX, здесь AMD снизила TGP с 355 Вт до 295 Вт для профессиональной модели. Единственное существенное отличие, помимо сертифицированных драйверов для конкретных приложений, заключается в том, что карта Pro имеет трехслотовую конструкцию воздуходувки, что делает ее первой трехслотовой картой Radeon.

Новейшие карты AMD Pro выполнены в стильном серебристо-черном цвете.

Хотя у W7900 Pro много общего с аппаратным обеспечением RX 7900 XTX, в случае с W7800 это не так. Она заметно урезана по сравнению с Radeon RX 7900 XT, что обозначено цифрой 8 вместо 9 в названии. Это совсем другой уровень, у нее всего 70 CU по сравнению с 84 у 7900 XTX. Она имеет 32 ГБ памяти GDDR6 вместо 20 ГБ у XT, но имеет более узкую шину памяти. XT оснащена 320-битной шиной памяти, по сравнению с 256-битной шиной W7800. Эти изменения позволяют ей производить 45 TFLOPs вычислений по сравнению с 52 терафлопами с графическим процессором XT.

Младший брат W7800 потребляет всего 260 Вт энергии. Многие эксперты полагали, что W7800 может стать первой видеокартой Navi 32, на одну ступень ниже Navi 31, используемая в картах 7900, но согласно HotHardware, это не так. W7800 имеет 70 CU, а Navi 32 предлагает только 64; она, вероятно, также будет иметь 256-битную шину памяти. Это графический процессор, который будет использоваться для карт Radeon RX 7800 и 7700, и в настоящее время он находится в доработке, поскольку неизвестно, когда он вообще появится.

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Обе видеокарты доступны для предзаказа: W7800 стоит 2499 долларов, а W7900 — "всего" 3999 долларов. Для профессионалов это удивительно доступные графические процессоры для рабочих станций, и, похоже, именно так AMD планирует конкурировать с Nvidia — по цене, а не по производительности. На приведенной выше диаграмме компания открыто признает, что не может конкурировать с картой A6000 Ada Lovelace, но отмечает, что карта Ada стоит более чем в два раза дороже, чем ее флагманское предложение. Несмотря на меньшую стоимость, она также очень конкурентоспособна с видеокартами Ampere для рабочих станций.