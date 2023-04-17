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НАСА представила реальный симулятор базы на Марсе, где 4 добровольца будут жить 1 год в изоляции
Космическое агентство показало свою испытательную среду, максимально похожую на марсианскую, где четыре добровольца проведут год, занимаясь сельским хозяйством и проводя эксперименты, как если бы они жили на Красной планете.
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Космическое агентство НАСА пообещало, что в апреле предоставит всю информацию о проекте под названием CHAPEA (симулятор космической базы на Марсе), целью которого является изучение того, как люди смогут выжить на Марсе. 

Этим летом четверо добровольцев переедут в напечатанную на 3D-принтере структуру под названием Mars Dune Alpha, являющуюся имитацией среды обитания на Марсе. Добровольцы будут жить круглосуточно в Mars Dune Alpha в течение одного года, проводя сельскохозяйственные, геологические и даже медицинские эксперименты, чтобы помочь НАСА определить жизнеспособность долгосрочной жизни на Марсе. Несмотря на то, что среда обитания находится здесь, на Земле, добровольцы не смогут связаться со своими друзьями и семьей из «реального мира» на время теста.

Рабочая комната.

11 апреля НАСА продемонстрировало структуру площадью 518 м2, напечатанную на 3D-принтере с использованием красного лавакрета. Воздушный шлюз Mars Dune Alpha ведет к четырем личным помещениям, полностью оборудованной ванной, нескольким рабочим местам, медицинскому пункту, общей гостиной и небольшой вертикальной ферме. Вертикальная ферма позволит волонтерам выращивать готовые к употреблению продукты, такие как помидоры и салат, а в гостиной (фото вверху) есть телевизор, несколько настольных игр и пара игровых приставок, которые будут служить местом для общение, отдыха и приготовления пищи. 

Ванная комната.

За пределами шлюза находится "песочница" площадью 365 м2, в которой есть пара беговых дорожек и много красного песка. В имитационных скафандрах волонтеры CHAPEA будут соединять беговые дорожки с комплектами виртуальной реальности для имитации более длинных переходов, называемых «прогулками по Марсу». Во время каждой прогулки по Марсу добровольцы будут изучать искусственные скалы, оценивать потенциальные места для баз и проводить другие разведывательные работы. Они смогут взять геологические образцы из этой "песочницы" и отнести их внутрь для анализа. 

Смоделированная внешняя часть Марса.

Каждая деталь жизни добровольцев будет проанализирована для будущих миссий на Марс. НАСА оценит усилия добровольцев по разработке продуктов, которые можно будет повторно использовать в космосе. Любое общение с внешним миром будет происходить с 22-минутной задержкой, как это было бы на Красной планете. Чтобы измерить ущерб, который «жизнь на Марсе» наносит их телу и разуму, добровольцы будут сдавать регулярные анализы крови и проходить периодические психологические опросы.  

Ботинки, которые добровольцы будут носить в красной "песочнице".

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В течение следующих трех лет проект НАСА будет объединять идеи, полученные в результате этих симуляций, с данными Artemis, чтобы определить, как люди смогут работать, спать, заниматься спортом, общаться и иным образом существовать на Марсе.

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#космос #nasa #наса #вселенная #марс #красная планета
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