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Космическое агентство НАСА пообещало, что в апреле предоставит всю информацию о проекте под названием CHAPEA (симулятор космической базы на Марсе), целью которого является изучение того, как люди смогут выжить на Марсе.
Этим летом четверо добровольцев переедут в напечатанную на 3D-принтере структуру под названием Mars Dune Alpha, являющуюся имитацией среды обитания на Марсе. Добровольцы будут жить круглосуточно в Mars Dune Alpha в течение одного года, проводя сельскохозяйственные, геологические и даже медицинские эксперименты, чтобы помочь НАСА определить жизнеспособность долгосрочной жизни на Марсе. Несмотря на то, что среда обитания находится здесь, на Земле, добровольцы не смогут связаться со своими друзьями и семьей из «реального мира» на время теста.
11 апреля НАСА продемонстрировало структуру площадью 518 м2, напечатанную на 3D-принтере с использованием красного лавакрета. Воздушный шлюз Mars Dune Alpha ведет к четырем личным помещениям, полностью оборудованной ванной, нескольким рабочим местам, медицинскому пункту, общей гостиной и небольшой вертикальной ферме. Вертикальная ферма позволит волонтерам выращивать готовые к употреблению продукты, такие как помидоры и салат, а в гостиной (фото вверху) есть телевизор, несколько настольных игр и пара игровых приставок, которые будут служить местом для общение, отдыха и приготовления пищи.
За пределами шлюза находится "песочница" площадью 365 м2, в которой есть пара беговых дорожек и много красного песка. В имитационных скафандрах волонтеры CHAPEA будут соединять беговые дорожки с комплектами виртуальной реальности для имитации более длинных переходов, называемых «прогулками по Марсу». Во время каждой прогулки по Марсу добровольцы будут изучать искусственные скалы, оценивать потенциальные места для баз и проводить другие разведывательные работы. Они смогут взять геологические образцы из этой "песочницы" и отнести их внутрь для анализа.
Каждая деталь жизни добровольцев будет проанализирована для будущих миссий на Марс. НАСА оценит усилия добровольцев по разработке продуктов, которые можно будет повторно использовать в космосе. Любое общение с внешним миром будет происходить с 22-минутной задержкой, как это было бы на Красной планете. Чтобы измерить ущерб, который «жизнь на Марсе» наносит их телу и разуму, добровольцы будут сдавать регулярные анализы крови и проходить периодические психологические опросы.
В течение следующих трех лет проект НАСА будет объединять идеи, полученные в результате этих симуляций, с данными Artemis, чтобы определить, как люди смогут работать, спать, заниматься спортом, общаться и иным образом существовать на Марсе.