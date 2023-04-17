Внутри он разместил процессор Intel Core i7-6700, видеокарту Asus AMD Radeon R9 Nano и материнскую плату Asus Maximus VIII Impact mini-ITX.

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В былые времена одним из самых лучших мониторов был Sony Trinitron. Этот красавец был массивным, тяжелым как шкаф и имел идеально плоский дисплей, что в то время было редкостью. Затем появись плоские мониторы и Sony Trinitron отправились в кладовку, но компьютерный энтузиаст нашел новое применение для одного из них, создав собственный ПК внутри его огромного корпуса. Он даже добавил немного изюминки с прозрачными панелями, встроенными вентиляторами и жесткими трубками для системы жидкостного охлаждения.

Готовый ПК получил название Oazis ROG благодаря сборщику, 55-летнему мужчине из Венгрии по имени Янош Керекеш. Он сообщил, что собрал его для друга, который продает мониторы, и хотел, чтобы внутри одного из них был ПК, согласно интервью CustomPC. Заказчик предоставил все оборудование от Asus, отсюда и название и брендинг ROG. Процесс создания уникального ПК включал в себя извлечение всех внутренностей монитора, а затем создание специальных монтажных кронштейнов для всего оборудования — комплектующие среднего уровня были выбраны из-за их способности поместиться внутри монитора, а не из-за производительности.

ПК охлаждается специальным комплектом жестких трубок EK.

Внутри находится процессор Intel Core i7-6700, видеокарта Asus AMD Radeon R9 Nano, материнская плата Asus Maximus VIII Impact mini-ITX, блок питания мощностью 750 Вт и жидкостное охлаждение с жесткими трубками, изготовленными по индивидуальному заказу. По словам Керекеса, "выдолбление" монитора было самой сложной частью сборки, что, по его словам, было «головной болью», поскольку 50-килограмовый монитор был полон деталей, для снятия которых требовалось некоторое усилие. Как только он был пуст, он аккуратно установил компоненты ПК в нужные положения, чтобы предотвратить опрокидывание монитора, поскольку он был довольно тяжелый спереди.

Однако это было не так просто, как разместить компоненты внутри стандартного корпуса. Требовалось много настроек и усилий. В качестве дисплея он установил 24-дюймовый ЖК-дисплей Asus IPS со снятой рамкой, чтобы он располагался заподлицо с передней частью. Он к тому же немного расширил отверстие, чтобы оно идеально подошло. Затем он модифицировал панель управления монитора Asus, чтобы привести ее в соответствие с оригинальной панелью Sony, что потребовало некоторой изобретательности.

Энтузиаст установил вентиляторы прямо в верхней части монитора.

Кроме того, он создал специальные кронштейны для системы жидкостного охлаждения EK и специальный экран ввода-вывода. Специальные панели из плексигласа были встроены в верхнюю и боковые стороны монитора для просмотра оборудования. Он также установил 120-мм вентиляторы без корпуса, чтобы увеличить поток воздуха. Возможно, самой хитроумной модификацией стало использование двух скрытых источников питания. Один питает дисплей, а другой управляет ПК, а переключатель включения/выключения монитора также включает ПК.

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Энтузиаст сообщил, что доволен сборкой, но, как и в любом проекте, всегда есть вещи, которые он хотел бы сделать лучше или по-другому. Тем не менее, у него получился уникальный ПК, несмотря на оборудование среднего уровня.