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Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, приступила к строительству забора с колючей проволокой вдоль 1340-километровой границы с Россией. Работы начались недалеко от города Иматра на юго-востоке страны и сегодня финские пограничники похвастались первым трехкилометровым участком заграждения.
По словам финских пограничников, решение о строительстве пограничного заграждения было принято премьер-министром Санной Марин при широкой политической поддержке политиков в прошлом году в качестве инициативы пограничной службы по пресечению нелегальной иммиграции из России. Забор, изготовленный из стали, имеет высоту в три метра с колючей проволокой наверху, и призван по словам Марин предотвратить повторение сценария 2015-2016 годов, когда Москва пыталась повлиять на Финляндию, организовав приток просителей убежища на северные финские пункты пропуска в арктическом регионе Лапландия. Этот вопрос был решен после переговоров между президентом Финляндии Саули Ниинисте и президентом России Владимиром Путиным.
Яри Толпанен, начальник технического отдела пограничной службы Финляндии, подчеркнул, что пограничное заграждение сначала не имело геополитической подоплеки, но после начала СВО на Украине, приобрело большее значение в сложившейся ситуации. Ожидается, что первый участок заграждения будет завершен к лету этого года, и в конечном итоге барьер будет расширен до 200 километров, охватывая районы в основном на юго-востоке Финляндии вблизи основных пунктов пересечения границы с Россией, с некоторыми участками на арктическом севере в Лапландии.
"В этой новой ситуации у нас должен быть гораздо более надежный и гораздо более независимый пограничный контроль", - сказал Толппанен. "Нам нужно укрепить нашу границу, а забор необходим для того, чтобы справиться, например, с крупномасштабной нелегальной иммиграцией".
Для справки, город Иматра, расположен всего в семи километрах от российского промышленного города Светогорск в регионе Карелия и в нескольких часах езды от второго по величине города России Санкт-Петербурга, имеет долгую историю общения с россиянами, включая туристов, любителей однодневных поездок и постоянных жителей. Антеро Латту, заместитель председателя городского совета Иматры, подчеркнул, что граница между Финляндией и Россией всегда существовала и не была открыта, как границы между европейскими странами, поэтому местные жители не испытывают особого страха перед русскими.
Строительство пограничного заграждения, важный шаг для Финляндии как нового члена НАТО, подчеркивает приверженность страны усилению пограничного контроля и борьбе с нелегальной иммиграцией, особенно в свете геополитической динамики в регионе.