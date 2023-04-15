В Финляндии считают, что забор поможет снизить риск нелегальной иммиграции.

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Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, приступила к строительству забора с колючей проволокой вдоль 1340-километровой границы с Россией. Работы начались недалеко от города Иматра на юго-востоке страны и сегодня финские пограничники похвастались первым трехкилометровым участком заграждения.

По словам финских пограничников, решение о строительстве пограничного заграждения было принято премьер-министром Санной Марин при широкой политической поддержке политиков в прошлом году в качестве инициативы пограничной службы по пресечению нелегальной иммиграции из России. Забор, изготовленный из стали, имеет высоту в три метра с колючей проволокой наверху, и призван по словам Марин предотвратить повторение сценария 2015-2016 годов, когда Москва пыталась повлиять на Финляндию, организовав приток просителей убежища на северные финские пункты пропуска в арктическом регионе Лапландия. Этот вопрос был решен после переговоров между президентом Финляндии Саули Ниинисте и президентом России Владимиром Путиным.

Яри Толпанен, начальник технического отдела пограничной службы Финляндии, подчеркнул, что пограничное заграждение сначала не имело геополитической подоплеки, но после начала СВО на Украине, приобрело большее значение в сложившейся ситуации. Ожидается, что первый участок заграждения будет завершен к лету этого года, и в конечном итоге барьер будет расширен до 200 километров, охватывая районы в основном на юго-востоке Финляндии вблизи основных пунктов пересечения границы с Россией, с некоторыми участками на арктическом севере в Лапландии.

"В этой новой ситуации у нас должен быть гораздо более надежный и гораздо более независимый пограничный контроль", - сказал Толппанен. "Нам нужно укрепить нашу границу, а забор необходим для того, чтобы справиться, например, с крупномасштабной нелегальной иммиграцией".

Для справки, город Иматра, расположен всего в семи километрах от российского промышленного города Светогорск в регионе Карелия и в нескольких часах езды от второго по величине города России Санкт-Петербурга, имеет долгую историю общения с россиянами, включая туристов, любителей однодневных поездок и постоянных жителей. Антеро Латту, заместитель председателя городского совета Иматры, подчеркнул, что граница между Финляндией и Россией всегда существовала и не была открыта, как границы между европейскими странами, поэтому местные жители не испытывают особого страха перед русскими.

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Строительство пограничного заграждения, важный шаг для Финляндии как нового члена НАТО, подчеркивает приверженность страны усилению пограничного контроля и борьбе с нелегальной иммиграцией, особенно в свете геополитической динамики в регионе.