Похоже, что Zen 6 появится не раньше 2025 года, когда прекратится поддержка сокета AM5.

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В последнее время AMD очень мало рассказывает о дорожной карте своих процессоров, по сравнению с Intel. Пэт Гелсингер рассказал о том, когда и какие процессы, а также технологии они будут использовать. Достигнет ли Intel этих целей — совсем другой вопрос. AMD, для сравнения, просто поделилась тем, что Zen 4 производится по 5-нм техпроцессу TSMC, а в будущей архитектуре процессора будет использоваться "продвинутый узел". Но теперь мы знаем, что это за узел, а также кодовое название будущей архитектуры, благодаря сотруднику AMD, который поделился секретной информацией в своем профиле LinkedIn.

Человек по имени Md Zaheer работает старшим инженером-конструктором по кремнию в AMD. Он работает там уже более трех лет и участвует в «проверке основного питания процессоров как на уровне IP, так и на уровне SOC», согласно биографии LinkedIn. Этот человек недавно проболтался о специфике своих обязанностей, к большому огорчению компании, поскольку биография затем была очищена.

Будущие архитектуры AMD, раскрытые инженером.

Ранее предполагалось, что поскольку AMD использует 5-нм TSMC для Zen 4, то она будет использовать 3-нм узел для Zen 5. Сообщение инженера подтверждает это, вместе с его кодовым названием: Nirvana. Мы не знаем, будет ли AMD использовать TSMC, поскольку у Samsung также есть 3-нм узел, но это был бы шокирующий поворот событий, учитывая историю AMD в качестве клиента TSMC. Еще более интригующим является то, что Захир написал, что Zen 6 будет построен на 2-нанометровом техпроцессе и получит кодовое название Morpheus.

Ранее AMD не указывала, какой узел она будет использовать помимо TSMC 5нм.

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Если все эти сведения окажутся правдивыми и AMD продолжит сотрудничество с TSMC, то новая архитектура будет построена на новом технологическом процессе компании с использованием конструкции Gate-all-round (GAA). Предполагается, что этот процесс будет запущен в производство в 2025 году, когда AMD прекратит поддержку своего текущего сокета AM5. Это означает, что Zen 5 будет использовать тот же сокет AM5, что и Zen 4, прежде чем перейдет к новому дизайну для Zen 6. Если это случится, то вероятно расстроит многих фанатов AMD, поскольку текущий сокет будет поддерживать только два поколения процессоров, как это делает Intel уже некоторое время.