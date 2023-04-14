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Сотрудник Национальной гвардии ВВС США был арестован за распространение особо секретных документов обороны с помощью необычного способа — сервера Minecraft Discord. 21-летний мужчина был идентифицирован и взят под стражу в четверг днем. По словам агентов ФБР было проведено предварительное расследование, которое показало, что это одна из самых значительных утечек информации в новейшей истории США.
Утечка произошла в период с января по начало марта на сервере Discord, поддерживаемом небольшой группой фанатов Minecraft. Пользователь разместил более 100 изображений документов с грифом «Совершенно секретно» и другими грифами секретности. Многие из документов, которые принадлежат военным и связанными с ними разведывательными службами, касаются контрнаступления ВСУ и содержат перехваченные сообщения между союзниками США и информацию о российских военных планах. Хотя несколько изображений были удалены с сервера, следователи Пентагона, ФБР и ЦРУ успели загрузить не менее 60 файлов для проверки.
Файлы и другие онлайн-улики привели ФБР к 21-летнему нацгвардейцу Джеку Тейшейре. Полдюжины агентов ФБР арестовали Тейшейру «без происшествий» в его доме в Массачусетсе в четверг, подтвердив, что собственные расследования нескольких крупных СМИ идут по правильному пути. The New York Times, например, удалось найти сервер Тейшейры, где собралась группа молодых людей, чтобы поделиться своей «любовью к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм», и даже взять интервью у нескольких членов группы. Сервер под названием «Thug Shaker Central» с тех пор был полностью удален.
Хотя Министерство обороны заявило, что некоторые документы кажутся подлинными, другие, похоже, были изменены, хотя неясно, как и в какой степени. Тем не менее официальные лица заявили, что утечка «вероятно, окажет влияние на национальную безопасность США во всем мире», сообщает The Wall Street Journal.
Bellingcat, международный исследовательский коллектив, сообщает, что другие страны отреагировали на утечку совершенно по-разному. Украинские официальные лица публично усомнились в достоверности документов, несмотря на упоминание Министерства обороны США о том, что по крайней мере некоторые из них кажутся реальными. Между тем, пресс-секретарь президента России заявил, что документы надежно раскрывают степень участия США и НАТО в украинском конфликте.