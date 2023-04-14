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В США арестовали нацгвардейца за слив секретных документов Пентагона через сервер Minecraft
Утверждается, что выложенные документы содержат «совершенно секретную» информацию о контрнаступлении Киева, боевых потерях в ВСУ, а также о переписке между союзниками США.
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Сотрудник Национальной гвардии ВВС США был арестован за распространение особо секретных документов обороны с помощью необычного способа  — сервера Minecraft Discord. 21-летний мужчина был идентифицирован и взят под стражу в четверг днем. По словам агентов ФБР было проведено предварительное расследование, которое показало, что это одна из самых значительных утечек информации в новейшей истории США.

Утечка произошла в период с января по начало марта на сервере Discord, поддерживаемом небольшой группой фанатов Minecraft. Пользователь разместил более 100 изображений документов с грифом «Совершенно секретно» и другими грифами секретности. Многие из документов, которые принадлежат военным и связанными с ними разведывательными службами, касаются контрнаступления ВСУ и содержат перехваченные сообщения между союзниками США и информацию о российских военных планах. Хотя несколько изображений были удалены с сервера, следователи Пентагона, ФБР и ЦРУ успели загрузить не менее 60 файлов для проверки.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд подтвердил арест Тейшейры в Министерстве юстиции в Вашингтоне, округ Колумбия.

Файлы и другие онлайн-улики привели ФБР к 21-летнему нацгвардейцу Джеку Тейшейре. Полдюжины агентов ФБР арестовали Тейшейру «без происшествий» в его доме в Массачусетсе в четверг, подтвердив, что собственные расследования нескольких крупных СМИ идут по правильному пути. The New York Times, например, удалось найти сервер Тейшейры, где собралась группа молодых людей, чтобы поделиться своей «любовью к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм», и даже взять интервью у нескольких членов группы. Сервер под названием «Thug Shaker Central» с тех пор был полностью удален.

Хотя Министерство обороны заявило, что некоторые документы кажутся подлинными, другие, похоже, были изменены, хотя неясно, как и в какой степени. Тем не менее официальные лица заявили, что утечка «вероятно, окажет влияние на национальную безопасность США во всем мире», сообщает The Wall Street Journal. 

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Bellingcat, международный исследовательский коллектив, сообщает, что другие страны отреагировали на утечку совершенно по-разному. Украинские официальные лица публично усомнились в достоверности документов, несмотря на упоминание Министерства обороны США о том, что по крайней мере некоторые из них кажутся реальными. Между тем, пресс-секретарь президента России заявил, что документы надежно раскрывают степень участия США и НАТО в украинском конфликте.

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