Microsoft изменит функциональность клавиши Print Screen по умолчанию — вместо копирования скриншота текущего экрана в буфер обмена она будет вызывать приложение «Ножницы».

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Кнопка «Print screen» есть почти на каждой клавиатуре в мире. Но насколько она полезна в Windows? На данный момент не очень, потому что приходится сначала нажать на эту кнопку, потом зайти в Paint или другой редактор изображений и только потом получится сохранить скриншот экрана. На этой неделе стало известно, что Microsoft наконец-то готова внести первое серьезное изменение в функциональность «Print screen» за многие годы. В последних сборках Insider Windows 11 кнопка «Print screen» активирует встроенный инструмент Snipping Tool (Ножницы).

Чтобы активировать его, вам нужно перейти в настройки специальных возможностей в разделе «Настройки»> «Специальные возможности»> «Клавиатура». Прокрутите страницу вниз примерно наполовину, и появится возможность привязать Print Screen с Snipping Tool. Тем не менее, немногие, если вообще такие есть, которые заходят в меню, которое также содержит залипание клавиш и сочетания клавиш на экране.

Когда выйдет обновление KB5025310, Windows 11 по умолчанию будет связывать Print Screen с Snipping Tool. Похоже, что на эти обновления ушли годы правок в коде Windows и дальнейшего тестирования. К слову стандартная функциональность Print Screen давно нуждалась в обновлении. Несколько десятилетий назад у большинства персональных компьютеров были такие маленькие мониторы с низким разрешением, что захват всего экрана был вполне разумным. Однако в наш век дисплеев 4K и нескольких мониторов сохранение полного снимка экрана в буфер обмена редко бывает полезным.

Функция Print screen будет включена по умолчанию в будущей версии Windows.

Пользователи давно просили внести эти изменения, но Microsoft только сейчас прислушалась и решила добавить полезную функцию. На данный момент многочисленные сторонние приложения подключаются к кнопке Print Screen, например приложение под названием Greenshot уже более десяти лет прекрасно справляется с этой функцией. Собственный Microsoft OneDrive также будет предлагать использовать Print Screen для автоматического сохранения скриншотов, и у Dropbox есть аналогичные опции.

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Также есть альтернативный вариант для тех, кому нравится стороннее приложение и он не хочет переключаться на Snipping Tool, который гораздо менее продвинут. К счастью, вы можете посетить меню специальных возможностей, чтобы отключить новую функцию по умолчанию. Новая сборка была выпущена на бета-канале Insider, что означает, что она близка к официальному выпуску. Обновление KB5025310 начнет распространяться по всем устройствам скорее всего через несколько недель.