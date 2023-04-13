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Новый воздушный кулер Noctua способен охладить 700 Ваттный 56-ядерный процессор Intel Xeon W
Noctua NH-U14S DX-4677 разработан специально для нового сокета Intel.
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Noctua заслужила репутацию самых производительных воздушных кулеров. Однако их кулеры не отличаются компактностью и могут занимать много места в корпусе. Самые большие кулеры способны конкурировать с жидкостными кулерами, что не так просто, учитывая преимущества жидкости над воздухом в рассеивании тепла. Компания превзошла все существующие кулеры, выпустив модель Noctua NH-U14S DX-4677. Как следует из названия, он создан для новейших процессоров Intel Xeon W с разъемом LGA4677. Noctua опубликовала видео, в котором рассказывается об энергопотреблении 700 Вт от флагманского 56-ядерного процессора Xeon при полной нагрузке. Хотя процессор работал при температуре 99°C, но это все равно впечатляет для воздушного кулера.

Кулер напоминает существующий NH-U14S, но имеет гораздо большую контактную пластину, чтобы соответствовать линейке процессоров Xeon W. Он примерно в два раза больше, чем текущая модель, что позволяет ему поглощать больше тепла. Основание изготовлено из меди и покрыто никелем. В отличие от предыдущей модели, он поставляется с двумя 140-мм вентиляторами PWM вместо одного. Вентиляторы охлаждают шесть медных тепловых трубок, также никелированных, и окружены алюминиевым оребрением. Это "коренастый" кулер размером 16.5 см в высоту и 15 см в ширину и весом чуть более 1 кг с обоими прикрепленными вентиляторами.

Это первый случай, когда мы видим воздушный кулер, который может охладить самый мощный процессор Xeon W от Intel - W9 3495X. Это 56-ядерный, 112-поточный процессор с базовым энергопотреблением 350 Вт и 420 Вт под нагрузкой. Однако, как показывает видео Noctua, при полной нагрузке он может потреблять намного больше. Ранее мы видели, как один из этих чипов кратковременно потреблял более 1000 Вт при разгоне всех ядер до 4,2 ГГц. В этой демонстрации использовался 360-мм кулер AIO, поэтому нам было бы любопытно посмотреть, сможет ли кулер Noctua справиться с любым разгоном, ключевой особенностью процессоров Xeon W. Хотя это маловероятно. В твиттере Noctua заявляет, что при 700 Вт он достигает максимальной температуры цифрового термодатчика (DTS) 99C.

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Noctua столкнулась с критикой в твиттере, потому пользователи заявили, что его нужно было установить внутри корпуса для улучшения тепловых характеристик. Однако компания ответила, что хочет показать, на что способен ее новый кулер, на открытом тестовом стенде при температуре окружающей среды 20°C. Также было указано, что в демоверсии Noctua не было графического процессора рядом с процессором, что должно немного повысить температуру. Несмотря на это, на видео чип имел мощность 700 Вт и по данным Tom's Hardware, он не тормозил.

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#noctua #intel xeon w #noctua nh-u14s dx-4677 #кулер noctua
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Новый воздушный кулер Noctua способен охладить 700 Ваттный 56-ядерный процессор Intel Xeon W
Mur
16:16
"сначало исследовать" Понятен уровень некоторых "экспертов" на оверах..
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