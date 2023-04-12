Киев все еще ждет поставок большего количества бронетехники и тяжелой техники для перемещения личного состава.

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Американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сообщает, что весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке страны было отложено из-за ряда проблем. Среди них — плохая погода, нехватка боеприпасов и утечка секретных документов.

По данным издания, Киев планировал провести масштабную операцию по освобождению своих территорий от российской армии, но столкнулся с серьезными трудностями. В частности, из-за дождей, перепадов температуры и мокрой почвы военные не могут использовать авиацию и артиллерию. Кроме того, у ВСУ не хватает боеприпасов для проведения наступления, а поставки оборудования из США идут медленно.

Еще один фактор, который повлиял на отсрочку контрнаступления — это утечка секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии и планах украинских войск. Это могло дать преимущество противнику и подорвать моральный дух украинской армии.

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Автор статьи отмечает, что эти обстоятельства вызвали опасения по поводу создания «тупиковой ситуации» на востоке Украины. Он считает, что в случае наступления ВСУ они смогут добиться лишь «скромных территориальных достижений», а не вернуть всю землю под контроль Киева.



Военный эксперт напомнил, что последний значительный прорыв ВСУ произошел осенью 2022 года, когда украинские военные смогли отбить часть земли в восточных и южных регионах страны. Сейчас инициатива перешла к России, которая на 80% освободила Артемовск и наращивает свое военное присутствие в зоне проведения специальной военной операции.