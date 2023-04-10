Горячий контроллер сделает игровой процесс более захватывающим, но цена и быстро разряжаемая батарея могут быть проблемой.

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Контроллер DualSense от Sony для PlayStation 5 уже является впечатляющим технологическим достижением, но компания подумывает сделать что-то уникальное для своей следующей версии. Патентная заявка показывает заинтересованность Sony в разработке контроллера из упруго деформируемого материала, который может менять форму и температуру в зависимости от игрового процесса.

Патент описывает несколько способов, которыми предлагаемый контроллер может улучшить игровой процесс. Эти деформируемые области будут "гнуться", когда пользователь в игре будет прыгать, биться и т.п. Это открывает возможности интеграции игрового процесса так же, как это делают акселерометры.

В поворотном контроллере есть еще одна особенность. Патент предполагает, что податливые области также могут иметь термоэлектрический насос, иногда называемый элементом Пельтье. Это позволило бы контроллеру изменять температуру своей поверхности в ответ на то, что происходит в игре. Например, вы входите в горящую комнату, а контроллер становится еще горячее. Нырнул в ледяную реку, и он становится холодным.

Патенты — это всего лишь идеи: как и большинство крупных компаний, Sony регистрирует множество патентов, которые никогда не приводят к созданию реального продукта. Тем не менее, идеи в этой заявке совпадают с тем, как Sony продвигает дизайн своего контроллера. Последние контроллеры Xbox от Microsoft — это немного улучшенные версии геймпадов, которые она продавала вместе с игровыми консолями последнего поколения. Они даже внешне почти неразличимы. Ответ от Sony был впечатляющим, когда компания представила свой DualSense, который имеет большие, мощные тактильные вибрационные двигатели и триггеры с регулируемым сопротивлением. Эти функции могут сделать игры более захватывающими, и добавление контроля температуры кажется логичным следующим шагом.

На этой патентной иллюстрации показано, где может располагаться податливый материал, изменяющий температуру.

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На пути Sony стоит одна большая проблема: цена. Контроллер DualSense стоит дорого - 70 долларов, а продажи невелики, а контроллер Microsoft регулярно продается по цене ближе к 50 долларам. Текущая модель Sony также имеет гораздо меньшее время автономной работы, чем контроллер Xbox, а поверхности с изменяющейся температурой потребляют много энергии. Если Sony адаптирует технологию из этого патента для будущего контроллера, вероятно, это произойдет не раньше чем через несколько лет.