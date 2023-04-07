Чтобы повторить этот результат, вам понадобится материнская плата Asus и немного удачи.

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Ryzen 7 7800X3D является последним процессором с V-Cache в линейке Zen 4, и при цене 449 долларов это, безусловно, самый привлекательный чип из-за паритета игровой производительности с гораздо более дорогими процессорами, включая собственные Ryzen 9 от AMD. Но есть и плохие новости, из-за его дополнительного кэша AMD заблокировала разгон чипа, чтобы предотвратить постоянный тепловой троттлинг. Но нашелся оверклокер, который нашел обходной путь для этой проблемы, увеличив частоту одного ядра до 5,4 ГГц, что на 400 МГц больше, чем стандартная частота.

Известный оверклокер SkatterBencher использовал материнскую плату Asus ROG Crosshair X670E с двумя внешними генераторами тактовой частоты для разгона 7800X3D. Эта "мать" позволяет отключить ограничения базовой тактовой частоты процессора и создавать новые для разгона процессоров с ограничениями, установленными производителем. Например, ранее она использовалась для разгона не-K (неразблокированных) процессоров Intel. Используя AMD Precision Boost Overdrive (PBO) и AMD Curve Optimizer, он смог разогнать процессор до той же максимальной тактовой частоты, что и у его брата без V-Cache, Ryzen 7 7700X.





В видео он показывает, как использовать несколько стратегий для разгона процессора, которые, по его словам, являются наиболее устойчивыми для процессоров V-Cache с точки зрения разгона, несмотря на то, что AMD официально удалила такую функцию. Он говорит, что чип чувствителен к изменениям напряжения, так как это может вызвать немедленное перегревание процессора до его теплового предела в 89C. Согласно Tom's Hardware, он использовал генераторы тактовой частоты для повышения тактовой частоты одного ядра, PBO для предотвращения ограничений по мощности и оптимизатор кривой для обеспечения немного более высокого напряжения для одноядерных процессоров. Следует отметить, что SkatterBencher также использовал специальный контур жидкостного охлаждения для этого разгона, поэтому требуется дорогое охлаждение.

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Он также кратко упоминает, что увеличил частоту одного ядра до 5,6 ГГц, но не более. Кажется, что температуры и необходимые условия разгона были слишком высокими для постоянной работы. Также упомянул, что даже на частоте 5,4 ГГц процессор работал на 91C в Prime95, так что это определенно предел. Для игр он использовал его на частоте 5,1 ГГц с максимальной температурой всего 70°C.