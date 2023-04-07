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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самый четкий снимок Урана и его системы колец
Кадры получились настолько четкими, что на них можно заметить 11 из 13 известных колец Урана.
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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» проводит большую часть времени вглядываясь сквозь время и пространство, чтобы обнаружить невероятно далекие объекты. Но иногда астрономы используют его, чтобы посмотреть на планеты нашей Солнечной системы - например, на планету Уран, кольца которой видны на новом изображении Уэбба.

Это новое изображение Урана — лучшее, что мы получили с тех пор, как космический корабль НАСА «Вояджер-2» посетил ее в 1986 году. Изюминкой нового снимка Уэбба являются кольца. Возможно, у Урана и нет таких массивных колец как у Сатурна, но у него есть 13 уникальных колец. На опубликованном изображении видны 11 из 13, включая все девять основных колец и два тусклых внутренних кольца.

Астрономы не знали о внутренних кольцах Урана до полета «Вояджера-2», но Уэбб смог их разглядеть благодаря своей мощной камере ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam). Это основной "тепловизор" для телескопа, работающий в диапазоне от 0,6 до 5 микрон. Он также действует как датчик волнового фронта, поддерживая работу всех 18 сегментов зеркала как единого целого.

Уэбб также смог обнаружить несколько из 27 cпyтникoв планеты — бoльшинcтвo из ниx cлишкoм тycклыe, чтoбы иx мoжнo былo yвидeть нa изoбpaжeнии (учитывая, что телескоп наблюдал за Ураном всего 12 минут). Однако 6 самых ярких (Титания, Пак, Ариэль, Миранда, Умбриэль и Оберон) видны на широкоугольном изображении ниже.

На этом широкоугольном снимке Урана показаны шесть его спутников, видимых Уэббом.

Хоть и кольца являются самой яркой особенностью нового снимка, но они далеко не единственное, что можно там увидеть. Работа в инфракрасном спектре позволяет Уэббу видеть сквозь пылевые и газовые облака, окружающие далекие звезды и галактики. В этом случае астрономы использовали 1,4- и 3,0-микронные фильтры, показанные нa изoбpaжeнии cиним и opaнжeвым cooтвeтcтвeннo. Уровень детализации, который может предоставить Уэбб, впечатляет.

Более светлая область справа известна как полярная шапка, особенность, уникальная для Урана. Он появляется на участках Урана, находящихся под прямыми солнечными лучами, но Уран не движется, как другие планеты. По сути, он опрокинут на бок, поэтому один полюс будет получать непрерывный солнечный свет в течение многих лет, в то время как другой находится в темноте (Уран имеет орбиту с периодом обращения 87 земных лет). Когда "Вояджер-2" пролетал мимо, был освещен южный полюс, но теперь мы видим северный полюс.

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Ученые надеются, что это изображение может пролить свет на механизм формирования полярной шапки. Уэбб обнаружил более яркую область в центре шапки, которой не было в предыдущих наблюдениях. Команда объясняет это тем, что Уэбб использовал более длинные волны света.

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#космос #вселенная #солнечная система #джеймс уэбб #уран #космический телескоп джеймс уэбб
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