Галактика относится к так называемой «эпохе реионизации», периоду, когда появились первые звезды.

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб», который был запущен в конце 2021 года и считается самым мощным и современным инструментом для изучения далекого космоса, сделал удивительное открытие. Он обнаружил самую древнюю галактику JADES-GS-z13-0, которую видело человечество.

Гaлaктикa JАDЕS-GS-z13-0 нaxoдитcя нa paccтoянии около 13,4 миллиарда световых лет от Земли и формировалась вceгo чepeз 320 миллиoнoв лeт пocлe Бoльшoгo взpывa. Этo oзнaчaeт, чтo мы видим ee тaкoй, кaкoй oнa былa в эпoxy peиoнизaции, кoгдa первые звезды и галактики пронизывали темную Вселенную светом и ионизировали водород.

Древняя галактика имеет очень высокую скорость звездообразования — около 200 солнечных масс в год. Для сравнения, наша Млечный Путь формирует около одной солнечной массы в год. Также галактика JADES-GS-z13-0 очень яркая — ее светимость составляет около 4 триллионов солнечных светимостей. Это свидетельствует о том, что в ней происходят интенсивные процессы ядерного синтеза в звездах и возможно в сверхмассивной черной дыре в ее центре.

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Открытие галактики JADES-GS-z13-0 стало возможным благодаря уникальным возможностям телескопа «Джеймс Уэбб», который работает в инфракрасном диапазоне и может проникать сквозь пыль и газ межзвездного пространства. Телескоп «Джеймс Уэбб» является совместным проектом космических агентств США, Европы и Канады и имеет диаметр зеркала 6,5 метра. Он находится на орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, где он защищен от влияния земной атмосферы и солнечного излучения.