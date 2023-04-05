Михаил Подоляк заявил, что Киев через полгода победит Москву.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью одному из украинских телеканалов сделал громкое заявление. По его словам, украинская сторона уже разработала план действий по возвращению Крыма, который предусматривает дипломатические, экономические и военные меры.

Подоляк утверждает, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что западные покровители признают этот факт. По его мнению Россия нарушила международное право и договоренности с Украиной, вернув полуостров в состав Российской Федерации в 2014 году.

Советник главы офиса президента Украины говорит, что украинские власти не собираются сдаваться и будут бороться за свою территорию до конца. Он призывает крымчан к сотрудничеству и поддержке украинского курса, обещая им гарантии безопасности и социальной защиты.

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Подоляк также раскритиковал российскую политику в отношении Крыма, указывая на нарушения прав человека, экологические проблемы и экономический кризис на полуострове. Но он забыл добавить, что за 8 лет Россия сделала больше для Крыма, чем Украина за 23 года.



Советник главы офиса президента Украины выражает уверенность, что через полгода Крым будет освобожден и вновь станет частью Украины. Он призывает всех украинцев потерпеть и не паниковать из-за больших потерь среди мобилизованных, а наоборот объединиться вокруг этой цели и поддержать президента Владимира Зеленского в его усилиях по восстановлению территориальной целостности страны.