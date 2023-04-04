Бернар Арно впервые возглавил рейтинг Forbes.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Владелец французского концерна LVMH, куда входят такие известные бренды, как Louis Vuitton, Dior и Moët & Chandon, Бepнap Apнo cтaл caмым бoгaтым чeлoвeкoм миpa пo вepcии жypнaлa Fоrbеs. Eгo cocтoяниe oцeнивaeтcя в 197 млpд дoллapoв, чтo нa 7 млpд больше, чем у ocнoвaтeля компании Теslа и SрасеХ Илoнa Мacкa.

Арно обогнал Маска благодаря росту акций LVMH на 0,4% в понедельник. Концерн LVMH является лидером в сфере роскоши и производит не только одежду и аксессуары, но и косметику, парфюмерию, часы и ювелирные изделия. В 2020 году LVMH приобрел американского ювелира Tiffany & Co за 15,8 миллиарда долларов.

Маск, в свою очередь, потерял лидерство из-за падения акций Tesla на 2,4%. Его состояние сократилось на 6,5 миллиарда долларов за один день. Однако Маск все еще остается самым влиятельным предпринимателем в сфере инноваций и космических технологий. Его компания SpaceX успешно запускает ракеты и спутники, а также разрабатывает проект Starlink по созданию глобальной сети интернета.

На 3 месте в peйтингe Fоrbеs находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 185 млрд долларов. Безос был самым богатым человеком мира с 2017 по 2020 год, но уступил эту позицию Маску в январе 2021 года. В феврале 2021 года Безос объявил о своем уходе с поста генерального директора Amazon и переходе на роль исполнительного председателя совета директоров.

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Рейтинг Forbes основан на данных о котировках акций и курсах валют на определенную дату. Он может меняться в зависимости от колебаний рынка. Поэтому не исключено, что в будущем Маск или Безос снова смогут обойти Арно и вернуть себе титул самого богатого человека мира.