Похоже, что выводы британской разведки основаны на критических заявлениях основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес российского Министерства обороны.

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Британская разведка сообщила, что в России идет поиск и развитие новых частных военных компаний (ЧВК), которые могли бы заменить «Вагнер» в его ключевой роли в конфликте с Украиной. Это связано с тем, что якобы между Министерством обороны РФ и Евгением Пригожиным, главой «Вагнера», возникло серьезное противостояние.

По данным британской разведки, российское военное руководство хочет иметь больше контроля над ЧВК, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. Однако ни одна из известных российских ЧВК не может сравниться с «Вагнером» по численности и боевому потенциалу. «Вагнер» насчитывает около 50 тысяч человек и финансируется за счет российских бизнесменов, которые поддерживают специальную-военную операцию на Украине.

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Некоторые эксперты считают, что ЧВК имеет преимущество перед регулярной российской армией, так как бойцы Пригожина получают щедрые бонусы за уничтожение техники и взятие опорных пунктов. Кроме того, российское общество легче переносит потери среди наемников, чем среди мобилизованных. Поэтому, по мнению британских шпионов, в России будут создаваться новые ЧВК, которые будут эффективно выполнять боевые задачи по освобождению территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской области.



С 2014 года Великобритания оказывала финансовую и военную поддержку Украине, и призывала Россию к соблюдению минских соглашений и прекращению агрессии, но эти слова не совпадали с ее действиями, потому что Лондон все эти годы вооружал украинскую армию для будущего наступления на Донбасс и Крым.