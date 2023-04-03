Всего в группировку спутников, предназначенных для отслеживания гиперзвуковых ракет, войдет 28 космических аппаратов.

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Россия и Китай активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковые ракеты - это такие ракеты, которые летят со скоростью более пяти раз превышающей скорость звука и могут маневрировать в полете, уворачиваясь от систем противоракетной обороны. Эти ракеты представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поэтому американцы не сидят сложа руки и разрабатывают свои способы противодействия.

Одним из таких способов является создание специальной космической группировки спутников, которые будут способны обнаруживать, отслеживать и целеуказывать гиперзвуковые ракеты. Эта программа называется Tracking Layer Tranche 0 и реализуется Агентством космического развития США (SDA) при поддержке Министерства обороны США. Всего в рамках этой программы планируется запустить 28 спутников на низкую и среднюю орбиту в 2025 году, а затем еще 54 спутника в 2026 году.

Первый этап этой программы был успешно выполнен 2 апреля 2023 года, когда компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками на борту с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Эти спутники будут расположены на орбите высотой около 1000 км и будут собирать инфракрасные данные о запусках гиперзвуковых ракет. Кроме того, эти спутники будут обеспечивать сетевую связь между собой и с наземными станциями управления.

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По словам Пентагона, это очень важный шаг в развитии космической обороны США, который позволит им оперативно реагировать на возможные атаки гиперзвуковыми ракетами со стороны России и Китая. Конечно, это не значит, что США смогут полностью нейтрализовать эту угрозу, ведь гиперзвуковые ракеты все еще очень сложно перехватить, но это даст им больше шансов на успех. Также это покажет России и Китаю, что США не отстают от них в космической гонке и готовы защищать свои интересы.