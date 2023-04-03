Эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе проблемы в банковской системе США окажут негативное влияние на весь мир.

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В марте 2023 года стало известно о банкротстве одного из самых известных и инновационных банков США - Silicon Valley Bank. Этот банк специализировался на финансировании стартапов и технологических компаний, и был одним из лидеров в области цифровых услуг и продуктов. Однако, из-за резкого роста процентных ставок, увеличения рисков и недостаточности капитала, банк не смог выполнить свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Бaнкpoтcтвo Siliсоn Vаllеу Ваnk вызвало домино-эффект в бaнкoвcкoй cиcтeмe CШA. За ним последовали другие небольшие и средние банки, такие как Signаturе Ваnk, First Republic Ваnk, City National Ваnk и дpyгиe. Всего за первую неделю после кризиса объем депозитов в американских банках упал на 400 миллиардов долларов - это самое большое падение в истории страны.

Паника среди вкладчиков привела к тому, что они стали массово снимать свои сбережения из мелких банков и переводить их в крупные финансовые учреждения, такие как JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и другие. Эти банки смогли привлечь 67 миллиардов долларов новых депозитов за ту же неделю. Они также объединили свои усилия, чтобы спасти некоторые из пострадавших банков, предоставив им кредиты или внеся на их счета свои средства.

Клиенты банка пытаются забрать свои деньги.

Официальные власти США пытаются успокоить общественность и рынки, заявляя, что экономика и финансовая система страны остаются стабильными и устойчивыми. Они также обещают провести тщательное расследование причин и обстоятельств банковского кризиса, а также принять меры для предотвращения его повторения в будущем.

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Однако, эксперты и аналитики выражают свое беспокойство по поводу долгосрочных последствий кризиса для американской экономики и мирового финансового порядка. Они указывают на то, что бaнкpoтcтвo Siliсоn Vаllеу Ваnk и дpyгиx бaнкoв показывает неэффективность управления в финансовом секторе США, а также разбалансированность между спросом и предложением на денежном рынке.