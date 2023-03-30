Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил гибель «вагнеровцев» во благо всей России
Мы выполним свою историческую роль, если ценой своих жизней уничтожим самые опытные подразделения ВСУ и откроем плацдарм для наступления российской армии.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Евгений Пригожин, основатель и руководитель частной военной компании «Вагнер», заявил, что его парни готовы пожертвовать жизнями во имя интересов России. Известно, что его частная военная компания выполняет боевые задачи не только на Украине, но и в других регионах мира, в том числе в Сирии, Ливии и ЦАР.

«Я не скрываю, что мы работаем там, где нужно России. Мы не просто зарабатываем деньги, мы защищаем нашу Родину от врагов. Наши бойцы готовы пожертвовать жизнями ради российского народа, я считаю это правильным и справедливым», — сказал Пригожин.

Он добавил, что в Артемовске сейчас идут самые ожесточенные бои, где перемалываются украинские националисты с натовским вооружением и "вагнеровцы" проявляют небывалую отвагу и мужество ради победы Российской Федерации.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пригожин также отметил, что он не боится санкций и преследований со стороны западных стран, которые обвиняют его в нарушении международного права и вмешательстве в внутренние дела других стран. Он заявил, что он гордится своей деятельностью и не собирается останавливаться.

«Я не бегу от ответственности, я готов ответить за свои поступки перед Богом и перед народом России. Я не боюсь никаких санкций, потому что я знаю, что я делаю все во благо нашей страны. Я не собираюсь уходить в подполье или скрываться за границей. Я продолжу работать там, где нужно России», — подчеркнул Пригожин.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сво #специальная военная операция #евгений пригожин #чвк «вагнер» #артемовск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему с Украины приходят сообщения об ощутимых потерях западных наемников
В 2023 году отечественный автопроизводитель «Москвич» выпустит новый седан и кроссовер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
40
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
24
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
16
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
7
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
3
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
2
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Франция торжественно пообещала поставлять Киеву 0,3% месячной нормы снарядов
1
Цены на DRAM упали на 20% в первом квартале 2023 года
1
Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
15
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
87

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
103
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
29
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
32
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
119
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
5
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
47
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
9

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
19:19
что то не заметил что спустя десятилетие он даже в играх где без проблем могут нагружать 8 потоков он как то превосходит тогдашний проц. Он также сливает а в момент выхода когда игры и 4 потока нагруз...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Егор Ефремов
19:17
Ты тепил? Ты думаешь ПТУРом попаданием было?
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
FelsheR-BAN100704
19:17
А там патруль будет ждать группа желающих получить оружие и ценные вещи чубатых молодчиков...))
На Украине появились планы направлять повестки о мобилизации с помощью сетевых мессенджеров
Evgeny Chelyadin
19:17
Что пришло на замену сэндику?
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
🌍Гость 🌏
19:16
ТАК ДЕРЖАТЬ! Бейте поганый запад в его логове праведным оружием ВОЗМЕЗДИЯ!
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Сергей Vorvort
19:14
Разницы в играх в 4К не будет. Смысл? Лучше вложиться в видеокарту.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Chihonya
19:13
а такой шедевр, как же - Купите под Ryzen 7 5700G оперативную память с высокими таймингами, и желательно пониже частотой)))) заглот, такой заглот....
Выручка российского разработчика «Ред софт» выросла в 2,2 раза по итогам 2022 года
Сергей Vorvort
19:11
Твое заявление противоречит тестам TPU. Я про гейминг без лучей. С лучами играют только упоротые фанатики, 36 fps на 4090 с RTX ультра им в помощь...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Александр Дороднов
19:09
Для сегодняшнего ничего супер производительного не надо. Даже смартфона хватает, а альдер избыток
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
Александр Романцов
19:09
Это распространяют симоньян и Лукашенко. Гугли и не тупи
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем