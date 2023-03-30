Мы выполним свою историческую роль, если ценой своих жизней уничтожим самые опытные подразделения ВСУ и откроем плацдарм для наступления российской армии.

реклама

Евгений Пригожин, основатель и руководитель частной военной компании «Вагнер», заявил, что его парни готовы пожертвовать жизнями во имя интересов России. Известно, что его частная военная компания выполняет боевые задачи не только на Украине, но и в других регионах мира, в том числе в Сирии, Ливии и ЦАР.

«Я не скрываю, что мы работаем там, где нужно России. Мы не просто зарабатываем деньги, мы защищаем нашу Родину от врагов. Наши бойцы готовы пожертвовать жизнями ради российского народа, я считаю это правильным и справедливым», — сказал Пригожин.

Он добавил, что в Артемовске сейчас идут самые ожесточенные бои, где перемалываются украинские националисты с натовским вооружением и "вагнеровцы" проявляют небывалую отвагу и мужество ради победы Российской Федерации.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пригожин также отметил, что он не боится санкций и преследований со стороны западных стран, которые обвиняют его в нарушении международного права и вмешательстве в внутренние дела других стран. Он заявил, что он гордится своей деятельностью и не собирается останавливаться.



«Я не бегу от ответственности, я готов ответить за свои поступки перед Богом и перед народом России. Я не боюсь никаких санкций, потому что я знаю, что я делаю все во благо нашей страны. Я не собираюсь уходить в подполье или скрываться за границей. Я продолжу работать там, где нужно России», — подчеркнул Пригожин.