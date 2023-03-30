А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях призыв весной вообще не будет проводиться.

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Весенняя призывная кампания в России начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В этот период планируется призвать на срочную военную службу около 128 тысяч человек. Однако многие граждане беспокоятся о том, куда будут направлены призывники и не окажутся ли они в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

По этому поводу выступил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заверил, что призванных во время весенней кампании срочников не станут направлять служить в новые регионы России, которые были присоединены после референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожскую и Херсонскую области, которые были освобождены от украинских националистов.

Картаполов подчеркнул, что призывников могут направить в регионы, граничащие с территорией, где проводится специальная военная операция. Он также добавил, что призывники будут служить в соответствии с законом и с учетом их пожеланий, профессиональных навыков и состояния здоровья.

Он также добавил, что срочная служба является не только обязанностью, но и правом каждого гражданина России. Он выразил уверенность, что призывники получат хорошую подготовку, опыт и знания, которые пригодятся им в жизни. Картаполов призвал родителей поддерживать своих детей и не подвергать их психологическому давлению.

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Руководитель комитета Госдумы по обороне заверил, что Госдума постоянно контролирует ситуацию с призывом и готова решать любые возникающие проблемы. Он также обратился к СМИ с просьбой не распространять ложную информацию и не провоцировать панику среди населения.