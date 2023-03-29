Квантовые компьютеры могут выполнять вычисления более чем в 100 миллионов раз быстрее, чем современные суперкомпьютеры.

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В понедельник, 27 марта 2023 года, в Японии состоялось знаменательное событие: был запущен первый квантовый компьютер местного производства. Это стало результатом совместных усилий научно-исследовательского института RIKEN и компании Fujitsu, которые работали над проектом с 2019 года.

Квантовые компьютеры имеют огромный потенциал для применения в различных областях науки и технологии, таких как криптография, искусственный интеллект и молекулярное моделирование. Однако построение и управление квантовыми системами представляет собой большой технический вызов, так как кубиты очень чувствительны к внешним воздействиям и требуют специальных условий для поддержания своих свойств.

Японский квантовый компьютер называется Quantum Innovation Initiative Consortium (QIIC) и базируется на технологии цифрового аннигилятора (Digital Annealer) от Fujitsu. Это устройство имитирует процесс аннигиляции — перехода физической системы из возбуждённого состояния в основное с минимальной энергией. Таким образом, оно способно решать сложные оптимизационные задачи, такие как поиск кратчайшего пути или распределение ресурсов.

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QIIC имеет 8192 кубита и может достигать скорости до 10 петафлопс (10 квадриллионов операций в секунду). Кроме того, он обладает высокой стабильностью и надёжностью, так как не требует сверхнизких температур или высокого вакуума для работы. QIIC доступен для использования внешними пользователями через облачный сервис. Среди первых клиентов — такие технологические гиганты, как Toyota, Sony, Toshiba и другие.