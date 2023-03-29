"Больше живой силы у Зеленского уже нет", — объяснил он.

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Почти каждый день мы слышим о том, что ВСУ готовы к контрнаступлению против российских войск, которые контролируют значительную часть территории Запорожской области. Однако насколько реальны эти планы и какие последствия они могут иметь для Украины?

По данным различных источников, украинская армия собирается начать наступление в мае, когда наступит теплая погода, высохнет земля и распустятся листья на деревьях, что усложнит обнаружение вражеской техники и живой силы. Кроме того, Киев рассчитывает на поддержку Запада, который уже поставил ему некоторое количество военной техники, в том числе бронетранспортеров, танков, беспилотников и радиостанций.

Однако эти факторы не гарантируют успеха украинского контрнаступления. Во-первых, российские войска не стоят на месте и постоянно укрепляют свои позиции, привлекая дополнительные подразделения и средства обороны. Во-вторых, украинская армия сталкивается с серьезными проблемами с моралью, дисциплиной, логистикой и обучением своих солдат и офицеров. В-третьих, украинское общество не едино в своем отношении к войне и к России, что создает потенциал для социальных протестов и политических кризисов.

Как зaявил пoмoщник глaвы Чeчни, кoмaндиp cпeцнaзa «Axмaт» Aпти Aлayдинoв, вoзмoжнoe кoнтpнacтyплeниe ВCУ cтaнeт пocлeдним зaxoдoм для Укpaины, пoтoмy чтo бoльшe живoй cилы y этoгo гocyдapcтвa yжe нeт. Oн тaкжe oтмeтил, чтo poccийcкиe вoйcкa зaфикcиpoвaли нa зaпaднoй Укpaинe вoeннyю тexникy Зaпaдa, нo нa пepeдoвoй ee пoкa нe видeли. Пo eгo cлoвaм, yкpaинcкaя cтopoнa иcпытывaeт тpyднocти c дocтaвкoй и oбcлyживaниeм этoй тexники.

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Таким образом, можно сделать вывод, что украинское контрнаступление не только не принесет желаемого результата, но и может стать самоубийством для Киева. Вместо того, чтобы продолжать эскалировать конфликт, Украине следует искать мирное решение на основе диалога и уважения интересов всех сторон.