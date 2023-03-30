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В Санкт-Петербурге студенткам с небритыми ногами запретили посещать занятия в ВУЗе
Учиться с небритыми ногами запретили студенткам Гуманитарного университета профсоюзов в Санкт-Петербурге.
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В одном из вузов Санкт-Петербурга ввели строгий дресс-код для студенток, запрещающий им приходить на учебу с небритыми ногами. Об этом сообщает портал "Вузопедия" со ссылкой на источник в администрации университета.

По словам собеседника, новое правило было введено после того, как несколько преподавателей пожаловались на неопрятный вид некоторых девушек, которые приходили на занятия в коротких юбках или шортах, не заботясь о гигиене своих ног. "Это не только некрасиво, но и неуважительно к преподавателям и однокурсникам. Мы хотим, чтобы наши студенты выглядели достойно и соответствовали уровню образования, которое они получают", - сказал источник.

Студентки, которые нарушат дресс-код, будут отстранены от занятий до тех пор, пока не исправят свой внешний вид. Кроме того, они могут получить замечание или даже выговор от деканата. "Мы не хотим наказывать наших студенток, мы хотим воспитывать в них чувство стиля и культуры. Надеемся, что они поймут нас и будут следовать правилам", - добавил собеседник.

Новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи выразили возмущение таким запретом и назвали его сексистским и унизительным для женщин. "Это же абсурд! Какое право имеют преподаватели судить о том, какие ноги у студенток? Это личное дело каждой девушки, бриться ей или нет. Это не влияет на ее знания и способности", - пишет одна из комментаторов. "Это дискриминация по половому признаку. Почему тогда не запретить студентам с небритыми лицами или подмышками? Или это только для девушек такие требования?", - возмущается другая.

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Однако есть и те, кто поддерживает новое правило и считает его разумным и целесообразным. "Я считаю, что это правильно. Студентка должна выглядеть аккуратно и опрятно, а не как бомж. Это же не пляж или дискотека, а учебное заведение. Там нужно уважать себя и других", - пишет один из пользователей. "Я сама студентка и всегда брею свои ноги. Мне кажется, что это элементарная гигиена и эстетика. Я не понимаю, как можно ходить с волосатыми ногами".

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#россия #санкт-петербург #студентки
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