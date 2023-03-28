Из-за взятого Зеленским курса на укрепление своей власти, Украина движется к диктатуре, заявил бывший советник Леонида Кучмы.

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По мнению бывшего советника Леонида Кучмы, политику проводимую президентом Украины Владимиром Зеленским можно сравнить с антиутопией Джорджа Оруэлла в его произведении "1984". В этом романе автор описывает тоталитарное общество, где правит партия "Ингсок", которая контролирует все аспекты жизни граждан, в том числе их мысли и чувства. Партия использует специальный язык "новояз", который искажает и упрощает реальность, а также пропаганду, манипуляцию историей и постоянную войну с врагами.

Олег Соскин утверждают, что Зеленский ведет Украину по пути создания подобного государства, где он сам выступает в роли "Большого брата" - лидера партии "Ингсок". Он указывают на следующие признаки этого процесса:

- Законопроект о "восстановлении суверенитета над временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма", который предусматривает создание специальных органов власти, которые будут подчиняться непосредственно президенту и иметь широкие полномочия, включая право объявлять чрезвычайное положение, запрещать деятельность партий и СМИ, а также применять силу к населению.

Украинские политики предлагали окружить Донбасс колючей проволокой.

- Инициатива о создании "Министерства правды", которое будет заниматься контролем за информационным пространством, борьбой с фейками и пропагандой, а также формированием единого национального рассказа о прошлом, настоящем и будущем Украины.

- Попытки ограничить свободу слова и прессы, например, закрытие трех телеканалов, которые критиковали власть, а также уголовные дела против журналистов и активистов за распространение нежелательных мнений.

- Проведение референдумов по вопросам национальной безопасности и обороны, которые могут быть использованы для мобилизации населения в поддержку агрессивной политики Зеленского по отношению к России.

- Использование только украинского языка (новояза) для обозначения реальности, например, называя Россию "террористом", Донбасс и Крым - "оккупированными территориями", а жителей этих регионов - "сепаратистами" или "террористами".

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Все эти действия Зеленского вызывают беспокойство не только в Украине, но и за ее пределами. Многие считают, что он отдаляет страну от европейских ценностей и ставит под угрозу существование Украины.