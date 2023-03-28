К концу марта, как следует из информации на портале «Госуслуг» были закрыты все грантовые программы поддержки IT-отрасли, кроме трех.

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Российские разработчики программного обеспечения пожаловались на недостаток финансирования и поддержки со стороны государства. Они утверждают, что без дополнительных средств они не смогут конкурировать с зарубежными аналогами и создавать качественный отечественный софт.

По данным ассоциации "Руссофт", объем рынка программного обеспечения в России в 2022 году составил около 500 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на импортный софт. Однако доля отечественных продуктов постепенно растет, благодаря усилиям разработчиков и мерам государственной поддержки.

В частности, в 2021 году был принят закон о налоговых льготах для производителей отечественного софта, а также запущена программа "Цифровая экономика", которая предусматривает выделение более 1 триллиона рублей на развитие цифровой инфраструктуры и технологий в России до 2024 года.

Однако эти меры, по мнению российских разработчиков, недостаточны для того, чтобы обеспечить полноценное развитие отечественного софта. Они требуют увеличения объема госзаказов на отечественные продукты, расширения доступа к государственным и муниципальным информационным системам, а также создания специального фонда поддержки инновационных проектов в сфере ИТ.

По словам председателя правления "Руссофт" Валентина Макарова, без этих мер российский софт не сможет выйти на мировой уровень и защитить интересы России в условиях цифровой конкуренции. Он также подчеркнул, что российские разработчики готовы сотрудничать с государством и предлагать свои решения для решения национальных задач.

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В свою очередь, представители Минкомсвязи и Минэкономразвития заявили, что они внимательно изучают предложения отрасли и готовы обсудить их на специальном заседании Совета по цифровому развитию при Президенте России. Они также отметили, что государство уже делает многое для поддержки отечественного софта и не планирует снижать темпы его развития.