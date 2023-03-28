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ПВО российской армии впервые уничтожила управляемый снаряд GLSDB
Перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, — сообщила пресс-служба Минобороны.
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Минобороны России сообщило о перехвате управляемого реактивного снаряда GLSDB, который является одним из самых современных и опасных видов вооружения у врага.

Что такое GLSDB и почему он такой уникальный?

Это аббревиатура, которая расшифровывается как Ground Launched Small Diameter Bomb, то есть наземно-запускаемая малогабаритная бомба. Этот снаряд был разработан американской компанией Boeing и шведской Saab в рамках программы по созданию высокоточного оружия дальнего радиуса действия. GLSDB представляет собой авиабомбу GBU-39, к которой прикреплен ракетный двигатель. Это позволяет запускать снаряд с наземных пусковых установок, например, из системы залпового огня HIMARS, и достигать целей на расстоянии до 150 километров. Кроме того, GLSDB имеет систему наведения по инерциальным и GPS-координатам, а также способность маневрировать в полете и преодолевать противовоздушную оборону противника. Вес снаряда составляет всего 113 килограммов, что позволяет размещать до 24 штук на одной пусковой установке.

По данным СМИ, США заключили контракты на поставку GLSDB нескольким странам, в том числе Украине. Предполагается, что эти снаряды могут быть использованы для поражения российских военных объектов на территории Крыма и Донбасса. Однако 28 марта Минобороны России заявило, что впервые успешно перехватило управляемый реактивный снаряд GLSDB с помощью систем ПВО. Это стало серьезным ударом по планам США и Украины по эскалации конфликта на Украине.

Каким образом российская ПВО смогла перехватить такой сложный и малозаметный снаряд?

По словам военных экспертов, для этого были использованы комплексы радиолокационного обнаружения и наведения, а также зенитные ракетные системы различных дальностей и высот поражения. В частности, были задействованы системы С-300В4, С-400 Триумф, Бук-М3, Тор-М2 и Панцирь-С1. Каждая из этих систем имеет свои особенности и преимущества в борьбе с различными целями.

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Похоже, что слаженная работа всех подразделений принесла свои плоды и теперь GLSDB не будут представлять реальной угрозы.

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#россия #сво #специальная военная операция #пво #минобороны россии
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