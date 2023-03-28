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В последние годы на границе между Польшей и Белоруссией происходят все более напряженные инциденты, связанные с нелегальной миграцией и политическими разногласиями между двумя странами. Один из таких инцидентов произошел 28 марта, когда польских пограничников закидали камнями со стороны Белоруссии.
По данным погранслужбы Польши, нападение было совершено группой мужчин, которые являются нелегальными мигрантами из третьих стран. Они были недовольны тем, что польская сторона охраняет границу и не пускает их на свою территорию. Пограничники ответили на агрессию слезоточивым газом. Никто из пограничников не пострадал, а нападавшие отступили в сторону Белоруссии.
Польская сторона обвинила белорусские власти в том, что они способствуют проникновению нелегальных мигрантов в приграничную зону и не препятствуют их атакам на польских пограничников. В Польше считают, что это часть гибридной войны, которую ведет президент Белоруссии Александр Лукашенко против Европейского союза. Варшава также обвиняет Минск в нарушении прав человека и поддержке режима Сирии.
Белорусская сторона отвергает все обвинения и утверждает, что не несет ответственности за действия нелегальных мигрантов, которые приезжают в Белоруссию по туристическим или учебным визам и затем пытаются пересечь границу с Польшей или Литвой. В Минске также заявляют, что соблюдают все международные обязательства по защите границы и оказывают гуманитарную помощь мигрантам, которые оказываются в трудной ситуации.
Граница между Польшей и Белоруссией является одной из самых проблемных в Европе. В 2021 году Польша построила на ней забор высотой 5 метров с колючей проволокой, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов. Однако это не помешало тысячам людей из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран попытаться пересечь границу в поисках лучшей жизни в ЕС. Многие из них погибли от холода или голода или были задержаны пограничниками.