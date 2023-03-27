Хельсинки уже практически присоединилась к западным военным структурам, разрешив самолетам НАТО осуществлять разведывательные миссии в своем воздушном пространстве.

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Финляндия станет 31-й страной-членом НАТО после того, как президент Саули Ниинистё подписал закон о вступлении в альянс 23 марта 2023 года. Это стало результатом долгого и сложного процесса, который начался еще в мае 2022 года, когда Финляндия и Швеция совместно подали заявки на присоединение к Североатлантическому договору. Вступление Финляндии в НАТО вызвало разные реакции в мире, но особенно оно затронуло Россию, которая считает расширение альянса на восток угрозой своей безопасности и интересам.

Как Россия может ответить на этот шаг Финляндии? Есть несколько возможных сценариев.

Первый сценарий — дипломатический. Россия может попытаться убедить Финляндию отказаться от членства в НАТО или хотя бы смягчить свою позицию в рамках альянса. Для этого Россия может использовать различные инструменты: экономические санкции, политическое давление, информационную войну и т.д. Однако эффективность такого подхода сомнительна, так как Финляндия уже приняла решение о вступлении в НАТО и скорее всего не изменит его под влиянием России. Кроме того, Финляндия может рассчитывать на поддержку других стран-членов НАТО, которые заинтересованы в укреплении своего единства и солидарности.

Второй сценарий — военный. Россия может продемонстрировать свою силу и готовность к конфликту с НАТО на границе с Финляндией. Для этого Россия может увеличить свое военное присутствие и активность в регионе: проводить учения, переброску войск, нарушать воздушное пространство и морскую границу Финляндии и т.д. Однако такой сценарий также не лишен рисков, так как он может спровоцировать эскалацию напряженности и даже вооруженный конфликт между Россией и НАТО, который никому не выгоден. Кроме того, Россия может столкнуться с ответными мерами со стороны НАТО, которое обязано защищать своих союзников по Североатлантическому договору.

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Третий сценарий — Россия в ответ на действия финской стороны может перекрыть Сайменский канал, который соединяет внутренние воды Финляндии с Балтийским морем. Известно, что этот канал был построен во времена Российской империи, а затем сдан в аренду Финляндии до 2063 года. Финны платят немалые деньги (1,22 млн евро в год) за этот канал и в случае его перекрытия, могут экономически пострадать прилегающие территории Финляндии.