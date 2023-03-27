Маркетплейс заявил, что будет тестировать дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи.

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Wildberries, крупнейший онлайн-ритейлер в России, объявил о том, что с 1 апреля 2023 года введет разные тарифы для новых и старых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Это связано с тем, что компания хочет стимулировать развитие своей сети ПВЗ и повысить качество обслуживания клиентов.

По словам представителей Wildberries, новые тарифы будут зависеть от того, как давно ПВЗ работает с компанией и какой объем товарооборота он обеспечивает. Так, для новых ПВЗ, которые начнут работать с Wildberries после 1 апреля 2023 года, тариф будет составлять 15% от стоимости товара. Для ПВЗ, которые работают с Wildberries более года и имеют товарооборот более 10 миллионов рублей в месяц, тариф будет составлять 10%. Для ПВЗ, которые работают с Wildberries более трех лет и имеют товарооборот более 30 миллионов рублей в месяц, тариф будет составлять 7%. Для ПВЗ, которые работают с Wildberries более пяти лет и имеют товарооборот более 50 миллионов рублей в месяц, тариф будет составлять 5%.

Wildberries утверждает, что такая дифференциация тарифов позволит компании поддерживать лояльность своих партнеров и мотивировать их на развитие бизнеса. Кроме того, компания планирует вложить часть средств от повышения тарифов в улучшение инфраструктуры ПВЗ, в частности, в установку сканеров штрих-кодов, видеонаблюдения и электронных весов. Также Wildberries обещает предоставлять своим партнерам бесплатное обучение персонала и консультации по оптимизации работы ПВЗ.

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По данным аналитиков, Wildberries является лидером российского рынка электронной коммерции по объему продаж. В 2022 году компания продала товаров на сумму более 1 трлн рублей и увеличила свою долю на рынке до 35%. Одним из ключевых факторов успеха Wildberries является широкая сеть ПВЗ, которая насчитывает более 10 тысяч точек по всей России. Благодаря этому клиенты могут заказывать товары онлайн и получать их в удобном для них месте без дополнительной оплаты за доставку.