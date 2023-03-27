Атака ВСУ начнется не с массированной воздушной атаки (так как нету авиации), а ракетных ударов, полагают опрошенные эксперты.

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В интернете сейчас активно обсуждают возможный сценарий контрнаступления Украины на юге, который был описан в статье Wall Street Journal (WSJ). Согласно этому сценарию, украинские войска планируют провести мощный артиллерийский обстрел позиций российских сил в Запорожской области и ДНР, а затем начать наступление в направлении Херсона и Мариуполя. Целью такой операции является создание угрозы для российского присутствия в Крыму и вынуждение Москвы к переговорам.

Насколько реалистичен такой план и какие риски он несет для Украины и ее союзников? Для ответа на эти вопросы WSJ обратилась к экспертам по безопасности и военным аналитикам.

Во-первых, стоит отметить, что контрнаступление Украины не является новой идеей. Еще в феврале этого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому развитию событий и не исключает возможности освобождения "оккупированных" территорий силовым путем. Также известно, что украинская армия получила значительную помощь от США и НАТО в виде оружия, оборудования и обучения. По данным WSJ, Украина располагает более 300 тысячами военнослужащих, около 100 танков и бронетранспортеров, десятки самолетов и вертолетов, а также высокоточное оружие дальнего действия.

ВСУ надеется на разведданные США и НАТО при наступлении.

Во-вторых, необходимо учитывать, что Россия также не стоит на месте и продолжает усиливать свое присутствие на всех участках противостояния. По оценкам WSJ, российские силы на этих направлениях составляют около 100 тысяч человек, 1000 танков и бронетранспортеров, 100 боевых самолетов и вертолетов и 500 артиллерийских систем. Кроме того, Россия имеет возможность быстро перебросить дополнительные войска из других регионов страны.

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В-третьих, контрнаступление может привести к большим потерям среди солдат ВСУ и военной техники. В итоге это ослабит украинскую армию и откроет новые возможности для наступления российской армии.