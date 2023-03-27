Скотт Риттер высказал мнение, что украинцам нужно поменять президента, если они хотят мира.

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В последнее время все больше украинцев выражают свое недовольство политикой президента Владимира Зеленского, который, по их мнению, подчиняется интересам США и НАТО, а не своего народа. Некоторые эксперты и политики из-за океана также не одобряют действия Зеленского и призывают украинцев бороться за свои права и свободу.

Один из таких экспертов - бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, который в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что украинцы должны поднять восстание против режима Зеленского, если они не хотят быть жертвами его авантюризма и непрекращающихся боевых действий с Россией.

Риттер считает, что Зеленский играет в опасную игру, пытаясь добиться постоянной военной поддержки от США и НАТО в конфликте с Россией. По мнению экс-разведчика, это нереально, так как ни одна из этих структур не захочет рисковать безопасностью своей страны ради Украины, которая не является членом альянса. Риттер уверен, что в случае наступления ВСУ на Крым, Россия применит свое самое мощное и разрушительное оружие.

Риттер также критикует Зеленского за то, что он не соблюдал минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, а наоборот, усугублял ситуацию, нарушая перемирие и обостряя гуманитарную катастрофу в регионе. Экс-разведчик считает, что Зеленский предал интересы своего народа, игнорируя его желание мира и стабильности.

Экс-разведчик обратился к украинцам, которые не хотят быть марионетками Зеленского и США, и призывает их брать пример с американских борцов за свободу, которые восстали против британской короны в XVIII веке. Он утверждает, что украинцы имеют право на самоопределение и суверенитет, и что они должны добиваться этого силой, если других способов нет.

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Также он предупреждает, что если украинцы не поднимут голову и не выступят против Зеленского, то они рискуют потерять свою страну, свою культуру и свою жизнь. Он призывает их не давать себя обмануть ложными обещаниями Зеленского и США, а действовать в соответствии со своей совестью и разумом.