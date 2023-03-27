Россия терпелива и никого не запугивает, но обладает современным уникальным оружием.

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В интервью одному из российских телеканалов секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия обладает уникальным оружием, которое может нанести непоправимый ущерб любому противнику. Он не стал раскрывать подробности о характеристиках и названиях этого оружия, но подчеркнул, что оно является результатом научных и технических достижений российских специалистов.



Патрушев также отметил, что Россия не стремится к военному превосходству над другими странами, а лишь защищает свои национальные интересы и безопасность. Он добавил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с теми государствами, которые уважают ее суверенитет и территориальную целостность.



Патрушев также выразил свое мнение о ситуации в мире и основных угрозах для международной стабильности. Он считает, что главными факторами напряженности являются экономический кризис, терроризм, киберпреступность, распространение оружия массового поражения и региональные конфликты. Он призвал все страны объединить усилия для противодействия этим вызовам и укрепления доверия и взаимопонимания.

Пaтpyшeв - один из самых влиятельных и опытных политиков в Poccии. Он родился в 51 гoдy в Лeнингpaдe в семье военного моряка. Он прошел различные ступени карьеры от контрразведчика дo диpeктopa ФCБ России, которым он был c 1999 пo 2008 год. C 2008 гoдa он является ceкpeтapeм Coвeтa бeзoпacнocти PФ.