Медведев заверил, что только в 2023 году в РФ «сделают» 1,5 тыс. танков. Он подчеркнул, что задавить санкциями российскую промышленность Запад не смог.

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Taнк T-90M «Пpopыв» — этo мoдepнизиpoвaннaя вepcия coвeтcкoгo тaнкa T-90, кoтopый был paзpaбoтaн в кoнцe 80-x гoдoв. T-90M получил нoвый мнoгocлoйный бaшeнный мoдyль с 125-мм opyдиeм, aвтoмaтизиpoвaннyю cиcтeмy yпpaвлeния oгнeм «Kaлинa», усиленную броню и двигатель с повышенной мощностью. Также танк может использовать различные виды боеприпасов, включая высокоточные ракеты.

Танк Т-14 «Армата» — это перспективный российский танк, который был представлен в 2015 году на параде Победы. Т-14 основан на универсальной платформе «Армата», которая может служить основой для других видов боевой техники. Т-14 имеет необитаемую башню с 125-миллиметровым орудием, изолированный отделение экипажа, активную и пассивную защиту, а также систему управления огнем с искусственным интеллектом, которая может самостоятельно находить и поражать цели.

Оба танка являются продвинутыми образцами российского военного машиностроения и имеют высокие боевые характеристики. Однако между ними есть и различия. Т-90М — это основной боевой танк Российской Федерации, который давно поступает в войска и заменяет устаревшие модели. Т-14 — это самый современный танк, который прошел много испытаний и модернизаций, но в боевых действиях пока применяется редко и ему ещё предстоит доказать свою высокую эффективность. Массовое производство и поставки в армию начались в конце 2020-х годов.

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По данным Military Watch, Россия намерена построить 1500 танков Т-90М и Т-14 только в 2023 году и на этом не остановится. Это позволит обновить парк основных боевых танков российской армии и повысить ее боеспособность. Однако стоит отметить, что эти планы могут быть скорректированы в зависимости от ситуации в новых регионах РФ, технических проблем и внешнеполитической обстановки.