реклама
Артемовск - один из ключевых городов в битве за освобождение территории ДНР. Известно, что 70% территории этого города сейчас контролируется Вооруженными силами России. В последние недели ситуация в этом регионе начала резко меняться из-за наступления бойцов ЧВК "Вагнер", которые пытаются освободить город от украинских военных.
По данным различных источников, в боях за Артемовск ВСУ теряют сотни бойцов в сутки. Так, по информации спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, за последние два дня было зафиксировано 35 штурмов на Бахмутском (так называют город Артемовск украинцы) направлении, в результате которых погибли 120 украинских солдат и еще 250 получили ранения различной степени тяжести. По данным РИА Новости, за последнюю неделю ВСУ потеряли в боях за Артемовск более 500 человек.
Кроме того, ВСУ несут большие потери в технике и боеприпасах. По словам Череватого, за сутки украинские боевики на Бахмутском направлении подбили танк и два беспилотника, но ценой больших потерь личного состава. К тому же, это не помогло остановить наступление российской армии, которая продолжает активно использовать ствольную и реактивную артиллерию, минометы и гранатометы.
По мнению экспертов, такие большие потери могут вынудить ВСУ оставить Бахмут и отступить на новую линию обороны. Так, аналитик Института стратегических исследований (ISW) Джейсон Картер считает, что украинская армия не способна долго удерживать город под таким давлением. Он предполагает, что ВСУ могут попытаться вывести свои силы из Артемовска и занять оборонительные позиции возле Краматорска и Славянска.