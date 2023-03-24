Несмотря на высокую стоимость, здесь используется мобильная версия RTX 4090, а не десктопная карта.

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Ультрапортативные ноутбуки с топовой внешней видеокартой — это то, что ждали много геймеров. Теоретически эта комбинация позволяет объединить лучшее из обоих миров: тонкий и легкий портативный компьютер с возможностью играть в AAA-игры благодаря внешнему графическому процессору. Но это так и не стало идеальным решением из-за стоимости и производительности, но известные компании все еще работают над этой концепцией.

Последняя попытка исходит от Asus, которая модернизировала свой собственный eGPU к 2023 году. Теперь он оснащен мобильным графическим процессором RTX 4090, но в предыдущей версии Asus установила в нем графический процессор AMD. Несмотря на то, что вместо настольной версии используется мобильный чип, он продается в Японии по цене 3000 долларов. Для работы также требуется ноутбук Asus Flow, поэтому общая стоимость игровой системы впечатляет.

ROG XG Mobile существует уже несколько лет, и каждый год Asus устанавливает в него новый графический процессор. В прошлом году выбор пал на AMD Radeon RX 6850M XT; до этого была установлена мобильная RTX 3080. Теперь он получил мобильную RTX 4090, которая, по словам Asus, имеет TGP 150 Вт. Графический процессор охлаждается через испарительную камеру, а горячий воздух выбрасывается через вентиляционные отверстия с помощью вентилятора типа «нагнетатель». В дополнение к графическому процессору, мобильная док-станция также имеет множество вводов-выводов, что делает ее больше похожей на концентратор. Пользователю доступны HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, устройство чтения карт SD, четыре порта USB 3.2 Gen 2, один из которых Type-C, и 2,5G Ethernet. Он включает в себя адаптер питания на 330 Вт, который также может питать ноутбук, хотя, если вы находитесь в дороге, для работы eGPU все равно требуется питание от сети.

Док-станция на самом деле довольно маленькая, так как она размером как RTX 3050.

В целом, это довольно впечатляющие характеристики. Однако, как сообщает Wccftech, в настоящее время он продается в Японии за 3000 долларов, это нереальная накрутка цены. Хоть и RTX 4090 является флагманским предложением, но это более чем в два раза больше, чем у предыдущих моделей. Версия AMD 2022 года продается за 1399 долларов, а версия 2021 года с RTX 3080 стоила 1499 долларов. Кроме того, вам понадобится ноутбук Asus Flow, который продается в трех версиях. Есть Flow X13, X16 и Z13, последний сродни планшету. Все три имеют собственный разъем, используемый XG Mobile, который представляет собой соединение PCI Express Gen 4.

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Что безумно, так это то, что все три из этих моделей указаны как «игровые ноутбуки», и все они имеют дискретные графические процессоры. Некоторые модели X13 и X16 даже имеют мобильную RTX 4070, поэтому они справятся со всеми играми без помощи ROG XG. Кроме того, даже если цена на китайском рынке будет ниже, она, вероятно, все равно будет выше, чем у отдельной RTX 4090 по цене 1599 долларов за Founders Edition. Мобильная версия этого чипа не находится на том же уровне, что и ее настольный брат, поэтому трудно представить, что думали в Asus, когда оценивали ее.