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Asus представила невероятно "толстую" GeForce RTX 4080 Noctua Edition
Видеокарта имеет необычайно большой дизайн с толщиной в 4,3 слота.
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Noctua давно известна тем, что производит одни из самых эффективных бесшумных вентиляторов в мире для компьютерных комплектующих. Ранее компания использовала свой опыт в сотрудничестве с Asus, чтобы предложить своим фанатам специальные версии RTX 3070 и RTX 3080. Теперь она выпустила фирменную версию видеокарты RTX 4080. Почти все видеокарты Asus известны своей длиной, особенно ROG Strix, длина которой превышает 35,5 см. Версия Noctua не очень длинная, но толстая и занимает 4,3 слота PCIe. Asus позиционирует ее как «самую тихую видеокарту в своем классе». При цене 1650 долларов она должна быть действительно тихой, а также уметь готовить завтрак.

В отличие от остальной 4000-й серии Asus с тремя вентиляторами, в Noctua Edition всего два 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25. Видеокарта относительно короткая — 310 мм, но при этом имеет толщину 14,5 см. Кажется, это самая толстая видеокарта, которую мы когда-либо видели. Два вентилятора расположены на внушительной системе охлаждения с паровой камерой. На видеокарте также есть специальная задняя панель, которую Asus называет «Armored Underside».

На этом изображении в разобранном виде показана конфигурация видеокарты с двумя вентиляторами, установленными на толстом массиве ребер.

Как и ожидалось, видеокарта предлагает умеренный разгон по сравнению с картами Founders Edition производства Nvidia. Видеокарты Nvidia предлагают тактовую частоту 2,51 ГГц, но Noctua в обычном режиме разгоняется до 2595 МГц. Она также имеет режим «разгона», который повышает частоту до 2625 МГц, но эти цифры довольно бессмысленны, так как любая RTX 4080 будет разгоняться выше этих цифр. Другие изящные функции включают специальную отвертку и держатель карты для предотвращения провисания графического процессора. Естественно, оба бренда Noctua и Asus.

Идея появления такой толстой видеокарты — тихая работа. Asus говорит, что вентиляторы карты даже не включаются при температуре ниже 50°C, так что вы можете наслаждаться легкими играми в полной тишине. Когда температура видеокарты поднимается выше этой температуры, контроллер постепенно увеличивает скорость вращения вентиляторов, чтобы снизить температуру. Techpowerup изучил ее, и в тихом режиме она работала всего при шуме 23 дБА, что сделало ее самой тихой видеокартой, которую тестировали спецы сайта. В обычном режиме она издает шум в 27,9 дБА, что соответствует другим RTX 4080. Видеокарта достигла температуры 64оC и 71оC в играх в обычном и тихом режимах соответственно.

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В целом, она выглядит как мощная и высокопроизводительная видеокарта, который работает очень и очень тихо. Можно назвать только две проблемы, которые могут заставить покупателя задуматься. Любой, кто использовал RTX 4080, скажет вам, что это и так тихая видеокарта, даже во время игр. Но более важная проблема заключается в том, что она стоит на 450 долларов дороже, чем RTX 4080 Founders Edition. Это ставит ее рядом с RTX 4090, что делает ее слишком дорогой, чтобы сделать выбор в сторону тихой RTX 4080.

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#nvidia #asus #видеокарта #rtx 4080 #geforce rtx 4080 noctua edition
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