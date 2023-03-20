Соленые остатки современного ледника могут означать, что водяной лед все еще существует вблизи экватора.

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Когда-то на Марсе были моря и планета являлась благоприятной для живых организмов, но за несколько миллиардов лет многое изменилось. Сегодня это пыльная холодная пустошь, на которой не осталось ни капли жидкой воды. Тем не менее, НАСА планирует в конечном итоге отправить людей для исследования Красной планеты и чем больше мы узнаем о местности Марса, тем легче будет космонавтам там выжить. Новое исследование Института SETI (научно-исследовательская некоммерческая организация) выявило свидетельства недавнего образования ледников из водяного льда на планете. Это не первый признак наличия воды на Марсе, но он уникален тем, что находится далеко от полярных регионов. Они образовались почти на экваторе.

Команда, возглавляемая доктором Института SETI Паскалем Ли, сосредоточилась на «реликтовом» леднике в районе восточного Лабиринта Ноктис. Ученые считают, что он относительно новый для геологически неактивного мира, такого как Марс , из-за отсутствия ударных кратеров. Пласт представляет собой не лед, а светлую залежь, состоящую из сульфатных солей. Однако структуру соляного образования назвали «ледниковой».

Это образование, как видно ниже на изображении с Mars Reconnaissance Orbiter, огромно, его размеры составляют 6 километров в длину и 4 километра в ширину, а высота достигает 1,7 километра. Однако не только размер указывает на ледниковое прошлое. Ли указывает на формы, которые мы ассоциируем с ледниками из водяного льда, в том числе расселины и полосы морен (груды мусора, поднятые ледниковым образованием).

Реликтовый ледник вблизи марсианского экватора.





Вулканический материал, покрывающий большую часть окружающей местности, предполагает потенциальный механизм образования соленых ледниковых остатков. Когда пирокластические материалы, такие как пепел и пемза, вступают в контакт с водяным льдом, они образуют толстый твердый слой сульфатных солей. Исследование предполагает, что эрозия медленно удаляла покрытие из вулканического материала, обнажая соли. Следовательно, светлая залежь в Восточном Лабиринте Ноктис может быть "отпечатком" ледника, который когда-то там стоял.

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Поскольку образование, вероятно, возникло в недавнем прошлом, это может означать, что водяной лед стал обычным явлением вблизи экватора намного позже, чем мы считали ранее. Водяной лед все еще может быть погребен близко к поверхности в восточном лабиринте Ноктис. Любая долгосрочная миссия человека на Марсе значительно выиграет от использования ресурсов на месте, и это подтолкнуло ученых к рассмотрению регионов ближе к полюсам, где, как известно, существует водяной лед. Однако еще более низкие температуры на больших высотах создают дополнительные проблемы. Желаемой альтернативой мог бы стать экваториальный регион с доступной водой. НАСА в настоящее время нацелено на середину 2030-х годов для предполагаемой миссии на Марс, так что у них достаточно времени, чтобы найти там подземный лед.