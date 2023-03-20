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Ученые заметили вулканическую активность на Венере на радиолокационных снимках
Венера имеет много общего с Землей, включая действующие вулканы.
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Несмотря нa oблaкa cepнoй киcлoты и сильное атмосферное дaвлeниe, Beнepa бoльшe всего пoxoжa нa Зeмлю, чeм нa любую дpyгyю плaнeтy Coлнeчнoй cиcтeмы. Здесь есть настоящие горные хребты, аналогичная гравитация и вулканическая активность. На поверхности планеты обнаружены сотни вулканов, но ученые не были уверены, что на Венере извержения происходят так же часто, как на Земле. Однако новый анализ данных, полученных десятилетиями назад, показывает большое извержение на одном из крупнейших вулканов планеты.

Роберт Херрик, планетолог из Университета Аляски в Фэрбенксе, давно наблюдает за Венерой, которую он описывает как свою любимую планету. Действительно, Марс находится в центре внимания ученых-планетологов в течение последней четверти века, поскольку НАСА и другим космическим агентствам удалось высадить роботов-исследователей на пыльную планету. По словам Херрика, в отличие от Венеры, у Марса нет сокрушительной сверхгорячей атмосферы, которая уничтожает все посадочные модули, но скоро эту проблему решат и на планету отправят космические корабли.

У НАСА есть две предстоящие миссии на Венеру и как сообщается, исследование геологической активности планеты занимает одно из первых мест в списке целей. Херрик работает с агентством над разработкой инструмента для мониторинга вулканической активности. В ходе подготовки Херрик внимательно изучил данные радара космического корабля «Магеллан», который сканировал Венеру в начале 1990-х годов. За прошедшие годы компьютерное оборудование прошло долгий путь, позволив более эффективно изучать радарные изображения. Но все равно Херрик потратил много времени на поиски доказательств вулканической активности.

На этих радарных снимках 1991 года видно изменение формы жерла вулкана, а также деформация поверхности.

Все свое внимание планетолог сосредоточил на районе вокруг Маат Монс, самого высокого вулкана на Венере, пик которого находится на высоте 8000 метров над средней местностью. Это чуть ниже горы Эверест (8839 метров). После нескольких месяцев изучения старых данных, Херрик заметил что-то на северной стороне вулкана. На двух снимках, сделанных с разницей в восемь месяцев в 1991 году, видно, что лавовый выход резко меняет форму. На изображении выше показано, как видимое жерло увеличивается в размерах, и есть то, что, по-видимому, является деформацией поверхности в результате потока лавы.

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Эти данные свидетельствуют о том, что извержения на Венере следуют тому же циклу, что и на Земле — мы не говорим о годах или десятилетиях между крупными вулканическими событиями. На Венере, вероятно, они происходят регулярно. Работа планетолога поможет в проектировании инструментов для пpeдcтoящиx миccий нa Beнepy, a тaкжe пoмoжeт yчeным лyчшe пoнять, чего ожидать oт aтмocфepы плaнeты. После обнаружения вероятной вулканической активности на Венере, Херрик уверен, что отправленный на Венеру сейсмометр поможет количественно оценить ее вулканическую активность. При условии, конечно, что сможет выжить в адских условиях. Ожидается, что миccии DАVINСI+ (иccлeдoвaниe блaгopoдныx гaзoв и химических элементов в aтмocфepe Beнepы) и VЕRIТАS бyдyт зaпyщeны в кoнцe 2020-x гoдoв.

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#космос #наука #земля #солнечная система #венера
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