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Робот Titan для прополки сорняков сконструировала компания FarmWise
Полуавтономные сельскохозяйственные машины перемещаются по сельскохозяйственным полям на юго-западе США, выявляя сорняки и аккуратно обрезая их.
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Роботы созданы стартапом FarmWise, соучредителем которого является выпускник Массачусетского технологического института Себастьен Бойер. Будучи студентом, он изучал машинное обучение и машинное зрение и ему стало интересно, как эти технологии пересекаются с реалиями окружающей среды и сельского хозяйства. Затем Бойер решил оснастить сельскохозяйственное оборудование машинным зрением, чтобы обеспечить автономную прополку. Вскоре после этого посевной фонд университета выделил ему небольшую стипендию, чтобы он воплотил эту идею в жизнь. На эти деньги выпускник Стэнфорда основал компанию FarmWise.

В 2021 году FarmWise представила своего первого робота - Titan. Titan представляет собой массивный кусок металла, который выглядит как трактор с навесным оборудованием спереди, но без сиденья водителя. Вместо этого оператор управляет им с помощью iPad, идя рядом с роботом. Поскольку Titan отслеживает пять или шесть рядов одновременно, он использует датчики и машинное зрение, чтобы отличать сорняки от сельскохозяйственных культур. Его культивационные лезвия быстро реагируют, создавая и выполняя план по подрезанию сорняков менее чем в сантиметре от посевов, не нарушая их целостность. 

До и после операции по прополке Titan-а.

Вместо того, чтобы продавать Titan фермам, FarmWise использует их по модели «робот как услуга», доставляя их на фермы для уничтожения сорняков по мере необходимости. Прямо сейчас 15 гигантских роботов циркулируют примерно по 30 фермам на юго-западе США.

На данный момент FarmWise работает над выпуском своего второго робота: Vulcan. Vulcan намного легче своего предшественника и тянется трактором, что упрощает адаптацию ферм к системе FarmWise. Как и Titan, этот робот использует систему Ag Vision от FarmWise — «тесно интегрированную комбинацию камеры, освещения и вычислительных элементов» — для обнаружения сорняков и планирования своей обрезки, не нанося вреда урожаю. 

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Сорняки всегда были большой проблемой сельского хозяйства, которые мешали созреванию урожая, если их вовремя не выдернуть или не срезать. Для этого у ферм обычно есть два варианта: использовать гербициды или нанять людей для борьбы с сорняками. Но гербициды наносят вред опылителям и людям, к тому же их использование сказывается на качество урожая. Фермеры жалуются, что с каждым годом все меньше людей соглашаются на прополку из-за тяжелой работы и низкой оплаты. FarmWise надеется предложить относительно доступный способ борьбы с сорняками, не полагаясь на химическую обработку.

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#роботы #mit #titan #массачусетский технологический институт #сельское хозяйство #farmwise
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