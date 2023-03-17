На данный момент AI Assistant доступен только тем, кто подписался на специальную программу.

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Microsoft добавила AI Assistant (искусственный интеллект) в версию 111 своего браузера Edge. Помощник, получивший название Copilot, появится на правой боковой панели, если вы зарегистрировались в специальной программе. Если нет, перейдите на Bing.com, чтобы присоединиться к списку ожидания. Помощник может выполнять различные услуги, от предоставления результатов разговорного поиска до создания письменного контента с учетом ваших подсказок. Это последняя попытка Microsoft опередить своих конкурентов в внедрении ИИ в свои продукты. Ранее компания добавила свой Bing AI в панель поиска Windows.

Чтобы получить доступ к новым функциям, убедитесь, что вы используете Edge версии 111. Затем щелкните ярко-синий значок Bing в правой части браузера. Он задаст вам несколько вопросов, прежде чем он будет запущен. Во-первых, как вы хотите, чтобы бот показывал вам контент. Вы можете выбрать «Точный», «Креативный» или «Сбалансированный». Затем вы должны разрешить или запретить Bing читать страницу, которую вы просматриваете. Это необходимо для обобщения содержимого страницы, но это необязательно. Кроме того, согласно PCWorld, выбор варианта «Креативный» повлияет на точность Bing.

AI Assistant теперь может писать для вас электронные письма и сообщения в блогах.

Вы можете начать использовать сервис, после того, как ответили на вопросы. Его функциональность разделена на три интерактивные ссылки в верхней части боковой панели: Chat, Compose и Insights. Chat — это диалоговый ИИ, который мы все видели раньше, и Microsoft попросит вас задавать любые вопросы. Например, вы можете попросить его предоставить рецепты для привередливых едоков, которые не любят апельсины. Например, его можно спросить, что он считает хорошим игровым ПК. Он спросит: «В какие игры вы играете?» для дальнейшего уточнения результатов. Однако результаты, которые он нам дал, устарели, поскольку он рекомендовал ПК, выпущенные более года назад.

Более интересной функцией является новый инструмент Compose. Вы можете заставить его писать широкий спектр текста, который можно настроить разными способами. Например, вы можете выбрать абзац, запись в блоге, электронное письмо или список идей. Кроме того, вы можете настроить результаты так, чтобы они были профессиональными, случайными, забавными, восторженными или информационными.

Функция Insights не кажется такой полезной. Например, я его спросил про Overclockers, и он просто дал рудиментарную информацию о том, когда он был основан, что он охватывает и кто им управляет. К сожалению, его информация устарела и, вероятно, просто взята из Википедии.

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Наконец, Microsoft добавила в боковую панель функцию автоматического скрытия, что очень удобно. В примечаниях к выпуску Edge говорится, что это позволит пользователям получать к нему доступ по желанию, не занимая драгоценное пространство экрана.