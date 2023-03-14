Google теперь является поставщиком умных часов номер два после Apple.

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Google уже много лет активно работает на рынке смарт-часов с Wear OS, первоначально известной как Android Wear. Однако первые умные часы бренда Google были выпущены только в конце 2022 года. Несмотря на множество проблем с Pixel Watch, эти носимые устройства могут стать одними из самых распространенных на стагнирующем рынке умных часов. В новом отчете утверждается, что Google стала вторым поставщиком умных часов после Apple.

Canalys выпустила свой последний отчет о продажах умных часов, и там мало хороших новостей. Поставки умных часов сократились на 18% в четвертом квартале 2022 года, особенно сильно пострадали Samsung и Xiaomi. В прошлом году Xiaomi была на втором месте, но продажи упали на 46%. Между тем, Samsung упал на 35%. Даже у Apple, которая по-прежнему удерживает уверенное лидерство, продажи упали на 17%.

Google находится в странном положении. Хотя Pixel Watch являются ее первыми официальными умными часами, Google также владеет Fitbit. Это означает, что умные часы Fitbit в данных Canalys представлены под брендом Google, а поставки умных часов Fitbit рухнули. С тех пор, как Google взяла на себя управление компанией, она удалила многие функции, задержала выпуск новых продуктов и заставила пользователей Fitbit присоединиться к своей экосистеме. Вот почему общие продажи умных часов Google упали на 25% по сравнению с прошлым годом.

По оценкам Canalys, Google поставила 880 000 часов Pixel Watch, что является значительным показателем для Google. Это ничто по сравнению с почти 14 миллионами носимых устройств Apple за тот же период, но этого было достаточно, чтобы Google осталась впереди остальных. Поскольку продажи Google снизились меньше, чем у многих ее конкурентов, она заняла второе место на рынке носимых устройств с 4 миллионами отгруженных устройств в четвертом квартале. Это ничто по сравнению с долей рынка Apple в 27,5%.

Мировые поставки носимых устройств и ежегодный рост.





Samsung перешла на Wear OS в 2021 году, что значительно улучшило платформу Google на базе Android. Сначала казалось, что Samsung пожинает плоды этого шага, но выпуск Galaxy Watch 5 в 2022 году, похоже, провалился. Canalys указывает на некоторый интерес пользователей к Pixel Watch и отсутствие значительных улучшений по сравнению с Galaxy Watch 4.

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У Google есть привычка игнорировать продукты, которые не пользуются немедленным успехом, поэтому этот отчет может указывать на перспективное будущее Pixel Watch. У Google, безусловно, есть возможности для улучшения модели второго поколения. Первые Pixel Watch выглядят достойно, но слишком дороги, а время автономной работы среднее. Рекламная компания у Google почти отсутствовала, и это тоже сказалось на продажи. Это устройство оказалось достаточно хорошим, чтобы продать почти миллион устройств за первые несколько месяцев, а улучшенная модель второго поколения может сократить отставание от Apple.