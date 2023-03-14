Новый отчет предполагает, что производитель видеокарт может перейти на новейший стандарт памяти GDDR7 для еще большей пропускной способности.

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Нынешним видеокартам Nvidia 4000-й серии всего несколько месяцев, но американская компания, несомненно, уже строит планы на преемника. Согласно новому отчету из Китая, производитель графических процессоров готовится к значительному улучшению видеокарт следующего поколения 5000-й серии. Nvidia планирует перейти на последний стандарт памяти GDDR7, что позволит увеличить уже впечатляющую пропускную способность памяти своих видеокарт.

Высокопроизводительные видеокарты используют видеопамять GDDR6 и GDDR6X с 2018 года, когда дебютировали чипы с максимальной пропускной способностью 14 Гбит/с. С тех пор новые версии увеличили скорость до 24 Гбит/с. Стандарт GDDR7 еще не завершен, но ожидается, что при запуске он будет поддерживать пропускную способность памяти 36 Гбит/с. Это поможет в играх с разрешением 4K и выше, где пропускная способность памяти часто является ограничивающим фактором.

Конечно, возможности чипа памяти — это только часть уравнения. Нынешние графические процессоры Nvidia Ada Lovelace имеют несколько различных конфигураций шины памяти. Например, RTX 4090 имеет 384-битную шину, обеспечивающую пропускную способность 1,05 ТБ/с. Более дешевая RTX 4070 Ti использует 192-разрядную шину с максимальной скоростью 504 Гбит/с. Если Nvidia будет использовать GDDR7 для серии RTX 5000, это устранит одно узкое место и позволит увеличить пропускную способность примерно до 1,7 ТБ/с с 256-битной шиной, сообщает HotHardware.

В отчете не указано, будет ли Nvidia использовать GDDR7 во всех версиях RTX 5000. Для карт среднего и начального уровня такая пропускная способность памяти будет излишней. Если, конечно, Nvidia не планирует предлагать значительный прирост производительности по всем направлениям. В настоящее время такие видеокарты, как 4070 Ti и грядущая RTX 4060, не выиграют от более быстрой памяти, но добавление более широкой шины увеличивает затраты. Так что, возможно, GDDR7 станет сигналом к еще одному значительному повышению цен. В предыдущих отчетах утверждалось, что графические процессоры RTX 5000 «Blackwell» могут обеспечить самый большой прирост производительности от поколения к поколению в истории Nvidia. Это может быть одна из тех ситуаций «будь осторожен со своими желаниями».

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Но геймеры все еще ожидают всю линейку Ada Lovelace, прежде чем Nvidia переключится на архитектуру Blackwell для RTX 5000. Эти видеокарты могут появиться во второй половине 2024 года.