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Нынешним видеокартам Nvidia 4000-й серии всего несколько месяцев, но американская компания, несомненно, уже строит планы на преемника. Согласно новому отчету из Китая, производитель графических процессоров готовится к значительному улучшению видеокарт следующего поколения 5000-й серии. Nvidia планирует перейти на последний стандарт памяти GDDR7, что позволит увеличить уже впечатляющую пропускную способность памяти своих видеокарт.
Высокопроизводительные видеокарты используют видеопамять GDDR6 и GDDR6X с 2018 года, когда дебютировали чипы с максимальной пропускной способностью 14 Гбит/с. С тех пор новые версии увеличили скорость до 24 Гбит/с. Стандарт GDDR7 еще не завершен, но ожидается, что при запуске он будет поддерживать пропускную способность памяти 36 Гбит/с. Это поможет в играх с разрешением 4K и выше, где пропускная способность памяти часто является ограничивающим фактором.
Конечно, возможности чипа памяти — это только часть уравнения. Нынешние графические процессоры Nvidia Ada Lovelace имеют несколько различных конфигураций шины памяти. Например, RTX 4090 имеет 384-битную шину, обеспечивающую пропускную способность 1,05 ТБ/с. Более дешевая RTX 4070 Ti использует 192-разрядную шину с максимальной скоростью 504 Гбит/с. Если Nvidia будет использовать GDDR7 для серии RTX 5000, это устранит одно узкое место и позволит увеличить пропускную способность примерно до 1,7 ТБ/с с 256-битной шиной, сообщает HotHardware.
В отчете не указано, будет ли Nvidia использовать GDDR7 во всех версиях RTX 5000. Для карт среднего и начального уровня такая пропускная способность памяти будет излишней. Если, конечно, Nvidia не планирует предлагать значительный прирост производительности по всем направлениям. В настоящее время такие видеокарты, как 4070 Ti и грядущая RTX 4060, не выиграют от более быстрой памяти, но добавление более широкой шины увеличивает затраты. Так что, возможно, GDDR7 станет сигналом к еще одному значительному повышению цен. В предыдущих отчетах утверждалось, что графические процессоры RTX 5000 «Blackwell» могут обеспечить самый большой прирост производительности от поколения к поколению в истории Nvidia. Это может быть одна из тех ситуаций «будь осторожен со своими желаниями».
Но геймеры все еще ожидают всю линейку Ada Lovelace, прежде чем Nvidia переключится на архитектуру Blackwell для RTX 5000. Эти видеокарты могут появиться во второй половине 2024 года.