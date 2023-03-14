Крошечные роботы могут стать ключом к проведению более точной и, следовательно, более эффективной эндоваскулярной хирургии.

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Крошечные роботы могут стать ключом к проведению более точной и, следовательно, более эффективной эндоваскулярной хирургии. Ученые из Южной Кореи разработали миниатюрного магнитного робота, способного устранять закупорки сосудов и помогать хирургам проводить сложные, но спасающие жизнь операции.

Эндоваскулярная хирургия используется для удаления или разрушения закупорки внутри вены или артерии, которая в противном случае угрожала бы способности кровотока завершить свой маршрут по всему телу. Хирурги обычно полагаются на рентгеновские снимки, чтобы найти эти закупорки и внедрить длинные тонкие катетеры через кровеносные сосуды пациента. Но рентгеновские снимки имеют свои недостатки: поскольку они фиксируют вид сверху тела пациента, и следовательно закупорка и дальнейшее расположение катетера не так точны, как могли бы быть. При многократном использовании они подвергают хирургов опасному уровню радиации, поскольку их необходимо использовать в режиме реального времени (и, следовательно, в непосредственной близости).

I-RAMAN (сокращение от «роботизированная магнитная навигационная система для эндоваскулярных вмешательств») предлагает альтернативу. Согласно исследованию, опубликованному в IEEE Robotics and Automation Letters, медицинская бригада должна начать с рентгеновских снимков соответствующих кровеносных сосудов человека под разными углами. (Поскольку это делается до операции, медики могут делать эти изображения с безопасного расстояния.) Эти 2D-изображения загружаются в специальное программное обеспечение, разработанное для сопровождения I-RAMAN, которое создает 3D-карту кровотока пациента.





Во время операции робот вводится в кровеносные сосуды пациента с помощью того же ультратонкого катетера, который используется при обычных процедурах. Затем операторы используют вращающееся внешнее магнитное поле, чтобы отделить робота от катетера. Они используют это поле для направления робота по кровотоку пациента в соответствии с 3D-картой, которую они разработали перед входом в операционную. Как только робот достигает области лечения, он может удалить закупорку с помощью всасывания. I-RAMAN также может «раздувать» артерии или доставлять лекарства, давая надежду на то, что хирурги смогут когда-нибудь использовать робота для лечения суженных кровеносных сосудов, диагностики более сложных состояний или облегчения особенно неприятных симптомов прямо у источника.





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После подтверждения работоспособности I-RAMAN в искусственном кровеносном сосуде, команда ученых опробовала его на группе свиней под наркозом. Эксперименты оказались совсем другими, потребовав еще одного года итераций, сотрудничества с кардиологами и экспериментальных операций. I-RAMAN в конечном итоге добился успеха в естественных условиях, что побудило южнокорейских ученых открыть био-венчурную компанию под названием InterMag, где они продолжат совершенствовать робота.