В будущем FGF21 может помочь предотвратить тысячи смертей от отравления алкоголем в год.

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Фармакологи из Техасского юго-западного университета определили гормон, который устраняет последствия алкогольного опьянения. В эксперименте на мышах гормон оказал отчетливое «отрезвляющее» действие, что заставило ученых задуматься о том, может ли он быть эффективным и у людей.

Этот гормон называется FGF21, и он естественным образом вырабатывается печенью человека и грызунов. FGF21 обычно помогает регулировать обмен веществ, контролируя уровень глюкозы после еды и адаптируя организм к кетозу (жизненно важный компонент противоречивой, но популярной «кето-диеты»). Когда животные и люди потребляют ферментированные фрукты или соки, этанол в этих продуктах побуждает печень вырабатывать большее количество FGF21, чтобы предотвратить быструю интоксикацию и повреждение печени.

Эта информация заставила исследователей из UT Southwestern задаться вопросом, могут ли большие дозы FGF21 обратить вспять последствия острой алкогольной интоксикации. В ходе эксперимента фармакологи давали мышам разовую дозу этанола и ждали от 15 до 20 минут, пока мыши не потеряют сознание. Затем команда ввела некоторым мышам FGF21. Тем, кто получил инъекции, потребовалось около полутора часов, чтобы прийти в сознание, в то время как мышам, которым не вводили инъекции FGF21, потребовалось в два раза больше времени, чтобы протрезветь.

После таких обнадеживающих результатов, исследователи решили провести новые эксперименты, имитирующие более привычное употребление человеком алкоголя. Они поили мышей меньшими дозами этанола, в результате чего они теряли чувство координации и двигательную стабильность. Опять же, некоторые опьяненные мыши получали инъекции FGF21, а другие нет. Мыши, получавшие FGF21, восстановили чувство координации и контроля быстрее, чем те, которым не вводили гормон.

Дополнительные тесты в лаборатории показали, что FGF21 помог мышам восстановить трезвость, запустив нейроны в отделе мозга, которые помогают регулировать возбуждение и настороженность. В сочетании со склонностью гормона вызывать большее потребление воды, это может позволить различным видам протрезветь в два раза быстрее обычного. Но FGF21, по-видимому, не влияет на метаболизм алкоголя; мыши с инъекционным гормоном и без него имели одинаковые концентрации алкоголя в крови после экспериментов исследователей.

Есть много причин, по которым человек может захотеть избавиться от опьянения, но UT Southwestern уделяет особое внимание одной из них: отравлению алкоголем. Алкоголь не только является основной причиной смерти среди молодых людей, но и в среднем шесть человек умирают от отравления алкоголем каждый день только в Соединенных Штатах. Если UT Southwestern сможет изготовить «лекарство от интоксикации» на основе FGF21 для людей, это может снизить потребность в более сложных вмешательствах, таких как промывание желудка, что приведет к спасению сотен или тысяч жизней каждый год.

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