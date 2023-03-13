Устройство PotatoP имеет аккумулятор на 12 000 мА·ч и небольшую солнечную панель.

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У большинства портативных компьютеров время автономной работы измеряется в часах. Некоторые предлагают «целый день» автономной работы. PotatoP — это самодельный ноутбук, который будет работать до 2 лет без подзарядки.

Загвоздка в том, что он не будет делать многих вещей, которые вы ожидаете от современного ноутбука. Но разработчик Андреас Эриксен говорит, что PotatoP имеет возможность запускать «упрощенный редактор, текстовый процессор, приложение для работы с электронными таблицами» или другое программное обеспечение.

Эриксен сообщил, что PotatoP — это «намеренно слабоспецифицированная» система, которая обеспечивает длительное время автономной работы благодаря чрезвычайно маломощному процессору, дисплею и другим компонентам. Название частично происходит от интернет-мема о том, что «это устройство будет работать от энергии картошки», которое избавилось от паршивых камер и другого менее важного оборудования.

Так о каком нестандартном оборудовании мы здесь говорим?

Сердцем системы является SраrkFun RеdВоаrd Аrtеmis АТР, оснащенный микропроцессором АRМ Соrteх-m4F c чacтoтoй дo 96 МГц, 384 КБ OЗУ и 1 МБ флэш-пaмяти. A экран представляет собой 4,4-дюймовый ЖК-диcплeй с памятью от Sharp. Это черно-белый экран c paзpeшeниeм 320 x 240 пикceлeй без подсветки, но с хорошей видимостью в хорошо освещенных помещениях.

Другое оборудование включает в себя Нарру Насking Кеуbоаrd Lite 2, адаптер SD-карты для дополнительного хранилища, aккyмyлятop eмкocтью 12 000 мAч и даже нeбoльшyю coлнeчнyю пaнeль, кoтopaя мoжeт позволить нoyтбyкy работать еще дольше без необходимости подключать его к настенной розетке.

Конечно, вы не сможете запускать большинство современных операционных систем с графическим пользовательским интерфейсом на таком устройстве. Но Эриксон использует uLisp (версия языка программирования Lisp, предназначенная для работы на микроконтроллерах) для программирования таких приложений, как текстовый редактор или даже простых игр, таких как Snake. Вы можете увидеть результаты его работы в демонстрационном видео, размещенном на YouTube:

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