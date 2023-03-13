Это облако находится примерно в 1300 световых годах от нас в созвездии Ориона и называется V883 Orionis.

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Астрономы, изучающие формирование далекой звезды, обнаружили в космосе водяное облако. Они считают, что там находится вода, которая является для нас обычной, какой мы ее знаем на Земле, а так тяжелая вода — в которой один из атомов водорода был заменен дейтерием. По словам экспертов, обнаруженное облако может дать новое представление о происхождении воды в нашей Солнечной системе.

Это открытие интригует еще и тем, что астрономам впервые удалось измерить состав воды в протопланетном диске. Астрономы сообщили, что водяное облако находится примерно в 1300 световых годах от нас в созвездии Ориона и называется V883 Orionis. Этот космический объект поможет понять как появилась вода в нашей Солнечной системе, а также как происходит звездообразование.

По словам ученых, участвовавших в новой работе, возможность измерить количество воды в протопланетном диске, наконец, поможет нам заполнить пробелы в том, что происходит между фазой протозвезды и кометами, которые образуются из остатков планетных образований. На самом деле, это важная находка, которая, несомненно, поможет вывести наши исследования формирования звезд и планет на новый уровень.

Новые открытия помогут объяснить, как вода попала на Землю.

В большинстве случаев вода, находящаяся в космосе, обычно обнаруживается в виде водяного льда. Этот тип воды обычно встречается на кометах и даже в кольцах планет и астероидных полях. Фактически многие считают, что вода на Земле происходит от комет. Но откуда кометы берут воду? Открытие этого водяного облака в космосе может дать нам такой ответ.

Это потому, что кометы обычно состоят из остаточного материала, используемого при формировании планет, подобные тем, что будут формироваться внутри этого протопланетного диска. Таким образом, концентрация воды, обнаруженная в этом конкретном диске, может ответить на некоторые вопросы о том, как на некоторых кометах образуется такая высокая концентрация водяного льда. Кроме того, важно понимать, как облако воды взаимодействует с остальной частью диска.

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Сообщается, что Большой миллиметровый / субмиллиметровый массив Atacama (ALMA) сделал это открытие возможным. Этот большой радиотелескоп расположен в Чили и может обнаруживать химические сигнатуры в протопланетных дисках, что позволило ему обнаружить водяное облако в V883 Orionis.