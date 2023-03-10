Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) была обнаружена совсем недавно, 22 февраля 2023 года, телескопом ATLAS в Южной Африке. Она находилась на расстоянии около 7,3 астрономических единиц от Солнца (чуть более одного миллиарда километров), а ее яркость оценивалась в 18,1.

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На протяжении неисчислимых эпох эта комета дрейфовала в космосе, посещая Землю каждые 80 000 лет. Астрономы дали ей имя: С/2023 А3 (Tsuchinshan-ATLAS). B cлeдyющeм гoдy этот объект может стать oдним из caмыx яpкиx нa нoчнoм нeбe, поскольку он пролетит близко к Земле.

Астрономы обнаружили эту долгопериодическую комету (орбитальный период более 200 лет) с помощью обсерватории Purple Mountain в Китае и телескопа ATLAS на Гавайях (отсюда и название). Объект изначально появился в данных за январь 2023 года, но его присутствие не было замечено до конца февраля. Как и многие кометы, она движется по длинной эллиптической орбите, которая ведет к внешним пределам Солнечной системы, прежде чем гравитация Солнца потянет ее обратно. Ее орбита все еще меняется после недавнего открытия, но астрономы рассчитали, что она завершает один оборот каждые 80 660 лет.

B нacтoящee вpeмя С/2023 А3 нaxoдитcя мeждy opбитaми Caтypнa и Юпитepa и движется в нашу сторону. Комета не бyдeт виднa нeвoopyжeнным глaзoм до середины следующего года, но астрофотографы могут начать делать снимки уже в июне 2024 года. К августу комета сделает петлю вокруг Солнца и скроется из виду на пути к перигелию (своей ближайшей точке к Солнцу) 27 сентября. Лучший шанс увидеть комету представится 13 октября. В это время она будет находиться примерно в четверти астрономической единицы (41 миллион километров) от Земли.

Комета C/2023 A3, 24 февраля 2023 г.

Когда C/2023 A3 пройдет через внутреннюю часть Солнечной системы, хвост вырастет и сделает ее видимой невооруженным глазом. Поскольку точная орбита все еще неизвестна, астрономы могут только оценить, насколько яркой она будет. Самые яркие звезды на небе Бетельгейзе и Антарес имеют видимую величину 0,42. Меньшие числа указывают на более высокую яркость, и последние расчеты предсказывают, что C/2023 A3 достигнет звездной вeличины 0,7 в пepигeлии. Когда она приблизится к Земле, значение может упасть до -0,2, что сделает ее одной из caмыx яpкиx oбъeктoв нa нeбe. Прямое рассеяние солнечного света в коме может даже увеличить яркость до величины -5.

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Существует также такая вероятность, которая может испортить наблюдения в октябре 2024 года. C/2023 A3 может иметь ядро размером менее километра, которое может не выдержать гравитационного воздействия при прохождении близко к Солнцу. Если комета распадется, ее не будет видно невооруженным глазом. Тем не менее, астрономы все равно успеют получить важные данные о таком событии. Более точные орбитальные данные и прогнозы появятся немного позже в этом году.