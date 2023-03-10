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В прошлом году Intel объявила о своих планах по увеличению числа заводов, которыми она управляет, и собирается построить их по всей Европе (и Америке). Главная цель - «пять новых узлов за четыре года», по словам генерального директора это обеспечит компании высокую устойчивость. Intel уже объявила о планах по созданию новых или расширенных заводов в Италии, Ирландии, Германии, Франции и в Огайо. Но непредвиденные факторы, такие как продолжающаяся инфляция и вооруженный конфликт на Украине, вызвавшие рост цен на энергию, привели к стремительному росту стоимости строительства. В связи с этим, Intel сообщила правительству Германии, что по-прежнему хочет построить у них завод, но им потребуются дополнительные субсидии. Правительство уже согласилось на 7 миллиардов долларов, но Intel просит еще от 4 до 5 миллиардов долларов.
Информация о высоких запросах компании Intel по поводу своего нового завода в Магдебурге поступает от Bloomberg. Сообщается, что Intel приостановила свои планы по строительству в конце прошлого года, когда экономические трудности повлияли на индустрию ПК. Несколько месяцев спустя компания заявила, что нуждается в дополнительной поддержке со стороны правительства, чтобы начать строительство в ближайшее время. Первоначально предполагалось, что объект в Магдебурге будет стоить около 17 миллиардов долларов, но эта стоимость в настоящее время раздулась до ошеломляющих 30 миллиардов долларов. К счастью для Intel, в ЕС действует Закон о микросхемах (CHIPS Act), призванный стимулировать полупроводниковый бизнес в регионе. Intel ожидает, что до 40% затрат на производство будет покрываться за счет субсидий. Теперь, когда цены на стройматериалы выросли, будет только правильно, если правительство выделит больше наличных на этот проект (так считают в Intel). Законопроект ЕС предусматривает выделение 43 миллиардов долларов на расширение полупроводникового бизнеса. Для сравнения, американская версия составляет около 52 миллиардов долларов.
По данным Wccftech, Intel планировала производить чипы Intel 18A (1,8 нм) в Германии. Компания также собиралась расширить свой завод в Ирландии, чтобы заниматься производством кремния Intel 4 (ранее 7-нм). Кроме того, планируется построить новую итальянскую площадку для управления внутренним производством и построить исследовательский центр во Франции. Intel заложила в бюджет до 33 миллиардов долларов на все эти площадки в Европе. Теперь эти средства покроют только один объект, учитывая текущие расходы.
Источники Bloomberg сообщают, что планы по объектам в Ирландии и Франции все еще выполняются, но немецкие и итальянские стройки в настоящее время приостановлены. Скорее всего, так и останется до тех пор, пока Intel не сможет получить новое государственное финансирование. Для этого потребуется больше денег или связанных с ними вливаний, таких как налоговые льготы или энергетические субсидии.
Intel столкнулась с аналогичной финансовой проблемой в прошлом году, когда открыла новый завод в Огайо. Компании пришлось отложить закладку фундамента объекта, поскольку Закон о микросхемах еще не был принят из-за законодательных споров. Этот законопроект наконец был принят в июле при поддержке обеих партий. Intel официально начала там строительство в сентябре, и ожидается, что объект будет сдан в 2025 году. Штат Огайо предоставил Intel субсидии на сумму до 2 миллиардов долларов для мегафабрики.
Причиной такой внезапной смены планов стало ужасное состояние рынка ПК. Intel ощутила на себе всю тяжесть этого и недавно сообщила о своих худших доходах за 20 лет. Из-за снижения доходов, компания начала затягивать пояса, чтобы сократить расходы на 10 миллиардов долларов в год к 2025 году. В краткосрочной перспективе компания уже закрыла научно-исследовательский центр обработки данных в Орегоне.