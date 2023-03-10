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Intel просит у Германии еще 5 миллиардов долларов на строительство мегафабрики
Правительство Германии уже согласилось на 7 миллиардов долларов, но для Intel этого мало.
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В прошлом году Intel объявила о своих планах по увеличению числа заводов, которыми она управляет, и собирается построить их по всей Европе (и Америке). Главная цель - «пять новых узлов за четыре года», по словам генерального директора это обеспечит компании высокую устойчивость. Intel уже объявила о планах по созданию новых или расширенных заводов в Италии, Ирландии, Германии, Франции и в Огайо. Но непредвиденные факторы, такие как продолжающаяся инфляция и вооруженный конфликт на Украине, вызвавшие рост цен на энергию, привели к стремительному росту стоимости строительства. В связи с этим, Intel сообщила правительству Германии, что по-прежнему хочет построить у них завод, но им потребуются дополнительные субсидии. Правительство уже согласилось на 7 миллиардов долларов, но Intel просит еще от 4 до 5 миллиардов долларов.

Информация о высоких запросах компании Intel по поводу своего нового завода в Магдебурге поступает от Bloomberg. Сообщается, что Intel приостановила свои планы по строительству в конце прошлого года, когда экономические трудности повлияли на индустрию ПК. Несколько месяцев спустя компания заявила, что нуждается в дополнительной поддержке со стороны правительства, чтобы начать строительство в ближайшее время. Первоначально предполагалось, что объект в Магдебурге будет стоить около 17 миллиардов долларов, но эта стоимость в настоящее время раздулась до ошеломляющих 30 миллиардов долларов. К счастью для Intel, в ЕС действует Закон о микросхемах (CHIPS Act), призванный стимулировать полупроводниковый бизнес в регионе. Intel ожидает, что до 40% затрат на производство будет покрываться за счет субсидий. Теперь, когда цены на стройматериалы выросли, будет только правильно, если правительство выделит больше наличных на этот проект (так считают в Intel). Законопроект ЕС предусматривает выделение 43 миллиардов долларов на расширение полупроводникового бизнеса. Для сравнения, американская версия составляет около 52 миллиардов долларов.

Предлагаемый объект компании Intel в Германии находится в подвешенном состоянии.

По данным Wccftech, Intel планировала производить чипы Intel 18A (1,8 нм) в Германии. Компания также собиралась расширить свой завод в Ирландии, чтобы заниматься производством кремния Intel 4 (ранее 7-нм). Кроме того, планируется построить новую итальянскую площадку для управления внутренним производством и построить исследовательский центр во Франции. Intel заложила в бюджет до 33 миллиардов долларов на все эти площадки в Европе. Теперь эти средства покроют только один объект, учитывая текущие расходы.

Источники Bloomberg сообщают, что планы по объектам в Ирландии и Франции все еще выполняются, но немецкие и итальянские стройки в настоящее время приостановлены. Скорее всего, так и останется до тех пор, пока Intel не сможет получить новое государственное финансирование. Для этого потребуется больше денег или связанных с ними вливаний, таких как налоговые льготы или энергетические субсидии.

Intel столкнулась с аналогичной финансовой проблемой в прошлом году, когда открыла новый завод в Огайо. Компании пришлось отложить закладку фундамента объекта, поскольку Закон о микросхемах еще не был принят из-за законодательных споров. Этот законопроект наконец был принят в июле при поддержке обеих партий. Intel официально начала там строительство в сентябре, и ожидается, что объект будет сдан в 2025 году. Штат Огайо предоставил Intel субсидии на сумму до 2 миллиардов долларов для мегафабрики.

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Причиной такой внезапной смены планов стало ужасное состояние рынка ПК. Intel ощутила на себе всю тяжесть этого и недавно сообщила о своих худших доходах за 20 лет. Из-за снижения доходов, компания начала затягивать пояса, чтобы сократить расходы на 10 миллиардов долларов в год к 2025 году. В краткосрочной перспективе компания уже закрыла научно-исследовательский центр обработки данных в Орегоне.

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#intel #германия #евросоюз #intel 18a #chips act #мегафабрика
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